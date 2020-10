Violeta Alexandru a finalizat actul normativ privind digitalizarea relațiilor de muncă

Violeta Alexandru a prezentat și câteva dintre prevederile documentului, printre care se numără folosirea semnăturii digitale la semnarea și încetarea contractului de muncă, păstrarea documentelor într-o arhivă electronică și folosirea echipamentului personal de către telesalariat.

„Gata! Sunt gata să ating următorul meu obiectiv: modernizarea relațiilor de muncă.

Am dedicat mult timp rezolvării problemelor pensionarilor. Așa am simțit eu să îmi arăt respectul față de niște oameni care au muncit o viață. Mai am multe de rezolvat. De rezolvat nu de făcut promisiuni. Mi-ar fi ușor să stau liniștită, odihnită și să arunc cu promisiuni.

Nu am uitat, însă, nicio clipă că trebuie să fac mai mult pentru cei care muncesc. Pot să fac în limita competențelor mele la Ministerul Muncii. Următorul pas este descris mai jos. Dacă ar avea ziua mai multe ore, aș face mai mult. Văd atâtea oportunități, vâd atâtea lucruri nefăcute de prea mulți ani. A plătit un preț prea mare România să nu se facă treabă în sistemul public pentru a adresa nevoile celor care muncesc/au muncit.

După consultări cu sindicatele și patronatele, după discuții cu antreprenori din București și din țară am luat decizia de a face un pas major în ce privește digitalizarea relațiilor de muncă și, implicit, simplificarea derulării acestora.

Am finalizat actul normativ prin care, pentru prima dată în România:

• se va putea folosi semnătura electronică atât la semnarea cât și la modificarea sau încetarea Contractului Individual de Muncă;

• se va putea folosi semnătura electronică la instructajul SSM inclusiv în cazul telemuncii;

• documentele se vor putea păstra în arhivă electronică;

• activitatea telesariatului, care nu va mai fi obligat să menționeze locul în care prestează activitatea, se va putea verifica prin mijloace electronice;

• telesalariatul își va putea folosi propriul laptop/echipament pentru desfășurarea muncii, prin acordul părților;

• angajatorul nu va mai fi obligat să răspundă pentru condițiile de muncă alese de către telesalariat.

Cred că astfel de măsuri salvează timpul cetățenilor, reduc birocrația și sporesc încrederea în sistemul public.

Las actul normativ în transparență pentru alte observații dar sunt suficient de încăpățânată să îl duc până la capăt indiferent de obstacole. Mai am și reacții menite să mă determine să renunț, recunosc. Deja au apărut discuții legate de obținerea semnăturii electronice, cât de scumpă este și de unde se va procura. Va exista o perioadă de tranziție în care se va permite folosirea semnăturii olografe. Am o soluție pentru sistemul public.

Am convingerea că România trebuie să se modernizeze. Fac ceea ce pot să contribui la modernizarea Românei. Nu mai avem timp. Cu fiecare an care trece România rămâne în urmă față de alte țări europene civilizate.

Nu mai avem timp! Acum este momentul”, este anunțul făcut de Violeta Alexandru pe pagina de Facebook.