Viorica Dăncilă, anunț de ultimă oră despre marile investiții: „Acordăm susținere financiară pentru spitalele publice”

Oficiali din Guvernul României, parlamentari, reprezentanţi ai administraţiilor publice centrale şi locale şi ai companiilor cu activitate de construcţii participă, miercuri, la prima ediţie a conferinţei "Upgrade Romania - Marile proiecte de investiţii din 2019".



La eveniment sunt aşteptaţi, printre alţii, premierul Viorica Dăncilă, vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, şi Răzvan Cuc - ministrul Transporturilor.



Pe lista temelor abordate se vor afla atât marile proiecte de investiţii cât şi sursele de finanţare pentru acestea.

„Am prevăzut sume importante pentru extinderea secției de oncologie a spitalului de Urgență București, pentru Institutul de Oncologie Timișoara, dar și pentru construirea de noi spații în cadrul Institutului Oncologic din Cluj Napoca”, a precizat premierul.

„Totodată, continuăm proiecte începute acum mai mulți ani cum ar fi construcția și dotarea cu aparatură a spitalului de Pediatrie din Timișoara. Am alocat bani pentru dotarea blocului operator de la Spitalul Universitar din București care a început să fie renovat acum zece ani. Este finalizat, dar nu are aparatura necesară. Mai vorbim și despre spitalul din Fălticeni care a început să fie construit în anul 1990. Anul trecut am finalizat construcția, anul acesta vom dota cu aparatura specială. Acordăm susținere financiară pentru investițiile în spitalele publice din rețeaua sanitară a autorităților locale, ca de exemplu lucrări de construcții”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.