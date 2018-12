Viorica Dăncilă anunță adoptarea OUG privind măsurile fiscale. Iohannis nu a venit la ședință

Premierul României, Viorica Dăncilă, a făcut o serie de declarații la ședința extraordinară de guvern, de la Palatul Victoria, cea în care se discută despre ordonanța de urgență privind modificările fiscale.

Klaus Iohannis a fost așteptat la ședința de guvern și a avut și un loc pregătit special lângă premierul Dăncilă, însă președintele nu s-a prezentat, cu toate că acesta a spus că va fi prezent la toate ședințele de guvern.

„Astăzi am avut o întâlnire cu domnul cancelar Sebastian Kurz, în logica preluării președinției Consiliului Uniunii Europene. Am discutat despre principalele dosare aflate pe agenda europeană și am stabilit să avem o preluare lină a președinției rotative de către România, având în vedere că fiecare ministru știe deja ce are pe agenda e lucru, că știm provocările la care trebuie să răspundem și că vrem să continuăm multe din proiectele care au fost până acum pe agenda președinției austriece. După cum știți, președinția Consiliului UE e condusă de prim-ministru, iar fiecare ministru conduce toate lucrările în cadrul consiliului. A fost o întâlnire bună, în care am adoptat atât teme europene, cât și teme legate de cooperarea dintre România și Austria”, a spus Dăncilă.

Dăncilă a spus că motivul acestei ședințe de guvern este adoptarea unei serii de măsuri de sprijinire a comunităților locale care au nevoie de o finanțare urgentă.

„Am convocat această ședință extraordinară pentru a lua o serie de măsuri de sprijinire a comunităților locale care au nevoie de o finanțare urgentă. După cum știți, ne aflăm la final de an, trebuie să luăm aceste decizii cât mai repede ca să poate beneficia de această finanțare. Sunt localități care au solicitat fonduri suplimentare pentru o mai bună funcționare, însemnând inclusiv plata unor cheltuieli curente, precum achitarea unor facturi pentru lucrări de investiții. Având în vedere că până la finele anului mai sunt doar două zile lucrătoare, banii trebuie să ajungă cât mai repede în contul acestor autorități publice locale. În ședința de ieri am alocat o primă transă de lei, respectiv 123 de milioane de lei, iar astăzi decidem cea de-a doua suplimentare a fondurilor, în jur de 40 de milioane de lei. O parte din acești bani, și anume 7 milioane de lei, sunt destinați asigurării finanțării a trei spitale din Caraș-Severin. Cealaltă sumă de bani va fi alocată comunităților din mai multe județe ale țării pentru a-și putea continua activitatea și a asigura serviciile publice pentru cetățeni”.

Măsurile curprinse în ordonanța de urgență:

„Aprobăm azi o serie de măsuri care au scopul principal de a crește bunăstarea românilor și de a corecta unele practici incorecte în domeniul bancar și în domeniul energiei. Principalele măsuri cuprinse în OUG care va fi adoptată în ședina de astăzi se referă la mai multe aspecte.

Un prim aspect constă în demararea unui program privind construcția a 1000 de grădinițe cu program sportiv, prin parteneriat cu mediul de afaceri, în sensul în care firmele private și fundațiile care vor construi în următorii doi ani de zile o asfel de grădiniță vor primi din partea statului român până la 500 de mii de euro până la finalizarea investiției.

O altă măsură se referă la plafonarea prețului la gaze și energie electrică pentru următorii trei ani pentru consumatorii casnici. Ne gândim la cetățeni, la faptul că consumatorii casnici nu trebuie să plătească mai mult la energie și încercăm să venim în sprijinul acestui aspect.

O altă prevedere se referă la stabilrea unui nivel minim de un miliard de euro privind vânzarea licențelor 5G, ținând cont de experiența altor state din UE și, totodată, stabilirea unui nivel minim de 2 miliarde de euro privind prelungirea licențelor 3G.

Tot la această OUG am propus înființarea unui fond privind dezvoltarea a 31 stațiuni balneare de interes național, pentru care vom aloca suma de 310 milioane lei în 2019.

Introducerea unui mecanism ce are în vedere protejarea populației și a firmelor care au credite prin impozitarea activelor financiare ale băncilor în cazul unui nivel al ROBOR-ului mai mare de 2% este o altă măsură pe care o avem.

O altă măsură se referă la înființarea unui fond de dezvoltare și investiții prin care vom susține finanțarea proiectelor de dezvoltare ale comunităților locale și universităților. Se vor putea finanța proiecte în domenii precum Sănătate, Educație, Dezvoltare locală și Infrastructură.

O altă prevedere se referă la majorarea de la 1 septembrie a punctului de pensie”, a declarat premierul.

