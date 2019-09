Viorica Dăncilă despre alegerile prezidenţiale: „Nu am intrat în această bătălie ca să fac blat cu cineva”

sursă foto: gov.ro

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Viorica Dăncilă, a infirmat, miercuri seară la ”Sinteza Zilei” speculaţiile potrivit cărora ar face un ”blat” electoral la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie.



Dăncilă a afirmat că este convinsă că are şanse de a-l învinge pe actualul preşedinte Klaus Iohannis în cursa pentru preşedinţia României. Ea şi-a manifestat încrederea în capacitatea PSD de a se mobiliza la scrutinul prezidenţial.



„Nu am intrat în această bătălie ca să fac blat cu cineva sau să intru în primul tur şi pe urmă să existe o înţelegere. Am intrat în această bătălie ca să câştigăm alegerile prezidenţiale şi cred că avem această şansă. Cred că PSD este mobilizat, este foarte bine organizat şi cred foarte mult, poate o să vă mire, cred foarte mult în susţinerea femeilor din România. Este pentru prima dată când avem un candidat femeie care are şansa să devină preşedintele României. Cred foarte mult în susţinerea seniorilor, pentru că întotdeauna i-am susţinut”, a declarat liderul PSD.

