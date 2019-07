Viorica Dăncilă, despre decizia CCR: Klaus Iohannis trebuie să își asume, trebuie să plătească

Foto: Agerpres

Viorica Dăncilă a făcut noi precizări cu privire la candidatul PSD la prezidențiale.

”Vom avea o discuție în cadrul CEx, vom face o evaluare a fiecărui candidat și ceea ce e foarte important, vom vedea care dintre cei care vor să candideze au susținearea organizațiilor din teritoriu, pentru că e o luptă grea, în care trebuie să fim foarte implicați și cred că în această luptă trebuie să aibă alături toate organizațiile județene pentru a putea vorbi de victorie.

Am vorbit la telefon, nu am reușit să avem o discuție care să vizeze alegerile prezidențiale. Cu siguranță voi avea discuții cu Tăriceanu și Ponta. Îmi doresc o coaliție a celor trei partide pentru a susține candidatul pentru prezidențiale. Îmi doresc alături de noi și sindicate, dar și patronate. Cred că acestea vor aduce un plus. Cred că dialogul este foarte important și mai e important să vedem dacă putem coagola cât mai multe forțe alături de PSD, astfel încât să ne maximizăm șansele de a câștiga alegerile prezidențiale.

Cred că întâlnirile vor fi luni”, a spus Dăncilă.

Premierul a venit și cu o primă reacție referitoare la decizia CCR, după ce judecătorii constituționalei au constatat că interzicerea amnistiei și grațierii faptelor de corupție este contrară Constituției.

”Vom aștepta motivarea CCR pentru a stabili următorii pași. Cum fiecare dintre noi greșim pentru greșelile pe care le facem, Klaus Iohannis trebuie să își asume, trebuie să plătească, politic, cel puțin, pentru această decizie.”, a spus Viorica Dăncilă.