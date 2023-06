Virgil Popescu, anunț de ultimă oră despre Neptun Deep: "Decizia este una istorică"

OMV Petrom și Romgaz anunță decizia de a dezvolta Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre. Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a transmis un mesaj prin care confirmă investiția.

"O nouă promisiune îndeplinită: vom exploata gazele din Marea Neagră, care vor ajunge în casele românilor.", a transmis Virgil Popescu, miercuri.

"Salut anunțul făcut astăzi cu privire la luarea deciziei de investiție. Mă bucur că în urma muncii pe care am făcut-o ca ministru al Energiei am contribuit activ la luarea acestei decizii importante. Cu ajutorul și susținerea colegilor, a președintelui Klaus Iohannis, a președintelui PNL Nicolae Ciucă, a prim - ministrului Marcel Ciolacu, partenerilor americani și a tuturor factorilor implicați am urmat o strategie clară prin care să ajungem la rezultatul de astăzi.

Aici menționez adoptarea legii offshore, preluarea de către Romgaz a participaţiei companiei Exxon aferentă perimetrului Neptun Deep, semnarea acordului privind transportul gazelor naturale din Marea Neagră către beneficiarii autohtoni, operatori economici sau gospodării dintre Transgaz, Romgaz și Petrom sunt doar o parte din pașii care au fost făcuți pentru a ajunge mai aproape de începerea lucrărilor de exploatare a gazelor din Marea Neagră, din perimetrul Neptun Deep.

România va avea surplus de gaze naturale, practic dublându-şi producţia cu mult peste necesarul actual al consumului intern. Şi un alt aspect foarte important: ţara noastră va deveni un furnizor de securitate energetică regională. Le doresc mult succes celor de la Petrom și Romgaz pentru a duce la bun sfârșit unul dintre cele mai importante proiecte din sectorul energetic din România.", a mai scris fostul ministrul al Energiei, pe Facebook.

Anunțul OMV Petrom și Romgaz, privind Neptun Deep

Neptun Deep va furniza un volum total de ~100 miliarde metri cubi de gaze. Se estimează că producția de gaze naturale va începe în 2027.

România va deveni cel mai mare producător de gaze din UE. Investiții planificate de până la 4 miliarde de euro pentru dezvoltarea proiectului

OMV Petrom, cea mai mare companie integrată de energie din sud-estul Europei, și Romgaz, cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România, au aprobat planul de dezvoltare a zăcămintelor comerciale de gaze naturale Domino și Pelican Sud din perimetrul Neptun Deep.

Acesta urmează să fie depus la Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru confirmare. OMV Petrom este operatorul, fiecare dintre companii având o participație de 50% în proiect.

OMV Petrom și Romgaz vor investi până la 4 miliarde de euro pentru faza de dezvoltare a proiectului, care va genera o producție de circa 100 miliarde de metri cubi de gaze naturale.

Christina Verchere, CEO OMV Petrom: „Prin decizia finală de investiție pentru proiectul Neptun Deep, deschidem un nou capitol pentru sectorul energetic românesc.

Împreună cu partenerul nostru, Romgaz, intrăm în faza de dezvoltare a primului proiect offshore de mare adâncime din România. Proiectul va contribui la creșterea economică a României și va consolida securitatea energetică a țării. Pentru a ilustra dimensiunea proiectului: producția este echivalentă cu cererea anuală curentă de gaze naturale a ~ 4,3 milioane de gospodării multiplicată de ~ 30 de ori. De asemenea, este un pas major pentru strategia noastră 2030 prin care susținem tranziția energetică în Romania și în regiune.”

Răzvan Popescu, Director General Romgaz: „Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și pentru regiune din perspectiva asigurării necesarului de gaze naturale și tranziției energetice a țării. Începând cu 2027 vom avea o nouă sursă de gaze naturale, care are potențialul de a crește semnificativ producția de gaze naturale a țării. Suntem mândri să fim parte a unui proiect inovator, care va aduce beneficii semnificative pe termen lung.”

"Decizia de a investi în dezvoltarea zăcămintelor din acest perimetru este una istorică"

Aristotel Jude, Director General Adjunct Romgaz: „Proiectul Neptun Deep intră astăzi într-o nouă fază, decizia de a investi în dezvoltarea zăcămintelor din acest perimetru este una istorică pentru toate părțile interesate și care va aduce beneficii incontestabile securității și independenței energetice a României.

Rămânem angajați în atingerea obiectivelor acestui proiect și suntem încrezători că Agenția Națională pentru Resurse Minerale va confirma, cât mai curând posibil, planul de dezvoltare a zăcămintelor comerciale Domino și Pelican Sud din perimetrul Neptun Deep, moment de la care va începe efectiv etapa de dezvoltare a acestor zăcăminte”.

Infrastructura necesară pentru dezvoltarea zăcămintelor offshore de gaze naturale Domino și Pelican Sud include 10 sonde, 3 sisteme de producție submarine și rețeaua de conducte colectoare asociate, o platformă offshore, conducta principală de gaze către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor.

Platforma își generează propria energie electrică, funcționând la cele mai înalte standarde de siguranță și protecție a mediului. Întreaga infrastructură va fi operată de la distanță, prin intermediul unei replici digitale (digital twin). Acesta permite optimizarea proceselor și va contribui la îmbunătățirea performantei de mediu, prin eficientizarea consumului energetic și reducerea emisiilor.

Prima producție este estimată în 2027. Producția la platou va fi de aproximativ 8 miliarde metri cubi anual (~140,000 bep/zi), timp de circa 10 ani.

Despre Neptun Deep

Perimetrul Neptun Deep din Marea Neagra are o suprafața de 7.500 km2 și se afla la o distanta de circa 160 km de țărm, în ape cu adâncimi cuprinse intre 100 și 1.000 de metri.

Explorarea perimetrului a fost accelerata în 2008 și a inclus doua campanii de achiziție 3D și doua campanii de foraj de explorare. Prima descoperire de gaze a avut loc în 2012.

Volumele anterior menționate reprezintă valori estimative ale proiectului. Volumele exacte finale urmează sa fie confirmate de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale, odată cu autorizarea planului de dezvoltare.

Titularii acordului petrolier vor face demersuri pentru a actualiza informațiile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.