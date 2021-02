Ministrul Sănătăţii, declaraţia care aruncă în aer bugetul premierului Cîţu. "Au fost discuţii în Coaliţie"

Vlad Voiculescu a clarificat ceea ce a vrut să spună Florin Cîţu când a anunţat că bugetul Ministerului Sănătăţii este mai mare decât alocarea de anul trecut.

Partea mai mare dintr-un buget mai mic

"Din bugetul Ministerului, o parte merge către Fondul Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate. Partea din buget rămasă la dispoziţia ministerului este un pic mai mare decât anul trecut. Nu este suficientă.

Am primit asigurări că se vor găsi soluţii. Am avut discuţii şi în coaliţie. În acest an sunt costuri care nu se vor repeta în 2021.

Nu cred că este vreun ministru mulţumit (de bugetul alocat, n.r.) dar ne permite să facem investiţii şi să rezolvăm chestiunile urgente", a precizat Voiculescu.

Raportul Inspecţiei Sanitare de Stat în urma tragediei de la Matei Balş, nesatisfăcător

Ministrul Sănătăţii a mai spus că a primit raportul Inspecţiei Sanitare de Stat după incendiul de la Spitalul Matei Balş din Capitală, în urma căruia au murit 20 de persoane.

Ministrul a catalogat raportul drept "nesatisfăcător" şi a anunţat că va prezenta săptămâna aceasta o situaţia cu măsurile care trebuiau aplicate în spitale şi nivelul de implementare al acestora.

Premierul Florin Cîţu a respins, luni, informaţiile conform cărora Ministerul Sănătăţii ar primi, anul acesta, bani mai puţini prin Legea bugetului de stat.

Potrivit premierului, de vină pentru situaţia creată în spaţiul public ar fi cei care nu ştiu să citească un buget sau cei care sunt rău-intenţionaţi şi propagă informaţii false.

"Avem foarte mulţi oameni în spaţiul public care nu ştiu să citească un buget şi aruncă informaţii. Este şi o explicaţie pentru faptul că suntem astăzi aici cu România.

Florin Cîţu: Ministerul Sănătăţii primeşte mai mulţi bani decât anul trecut

Anul acest am alocat 11,43 miliarde de lei, mai mai mult decât anul trecut, când am avut cea mai mare criză în Sănătate din ultima sută de ani. Am alocat mai mult, deşi nu vom avea aceeaşi situaţie anul acesta. Bugetul este cu 2 miliarde mai mare decât în 2019, care a fost un an normal.

Toate aceste discuţii în spaţiul public sunt ori pentru că oamenii nu înţeleg şi nu ştiu să citească un buget, ori pentru că vor doar să facă scandal, ceea ce este trist, pentru că economia trebuie să meargă mai departe, şi nu trebuie să stăm în fiecare zi să îi educăm pe oameni cum să citească un buget.

Nu mi s-a plâns ministrul sănătăţii de aşa ceva (...) Am pus săptămâna trecută bugetul în dezbatere publică pentru a vedea dacă mai sunt nevoi. Am identificat unele, mici, în anumite zone.

La Ministerul Sănătăţii vor mai fi puse credite de angajament, ceea ce înseamnă că vor mai putea încheia contracte", susţine premierul

