Premierul Cîţu, declaraţii neaşteptate în scandalul bugetului pentru Sănătate: "Oamenii nu înţeleg. Economia trebuie să meargă mai departe!"

Potrivit premierului, de vină pentru situaţia creată în spaţiul public ar fi cei care nu ştiu să citească un buget sau cei care sunt rău-intenţionaţi şi propagă informaţii false.

Florin Cîţu: Sunt mulţi oameni în spaţiul public care nu ştiu să citească un buget

Avem foarte mulţi oameni în spaţiul public care nu ştiu să citească un buget şi aruncă informaţii. Este şi o explicaţie pentru faptul că suntem astăzi aici cu România.

Anul acest am alocat 11,43 miliarde de lei, mai mai mult decât anul trecut, când am avut cea mai mare criză în Sănătate din ultima sută de ani. Am alocat mai mult, deşi nu vom avea aceeaşi situaţie anul acesta.

Bugetul este cu 2 miliarde mai mare decât în 2019, care a fost un an normal.

Florin Cîţu: Vor mai fi credite de angajament la Ministerul Sănătăţii

Toate aceste discuţii în spaţiul public sunt ori pentru că oamenii nu înţeleg şi nu ştiu să citească un buget, ori pentru că vor doar să facă scandal, ceea ce este trist, pentru că economia trebuie să meargă mai departe, şi nu trebuie să stăm în fiecare zi să îi educăm pe oameni cum să citească un buget.

Nu mi s-a plâns ministrul sănătăţii de aşa ceva (...) Am pus săptămâna trecută bugetul în dezbatere publică pentru a vedea dacă mai sunt nevoi. Am identificat unele, mici, în anumite zone.

La Ministerul Sănătăţii vor mai fi puse credite de angajament, ceea ce înseamnă că vor mai putea încheia contracte. Sunt alocaţi bani pentru plata facturilor la Ministerul Dezvoltării, la Ministerul Transporturilor şi la Ministerul Sănătăţii şi veţi vedea că nu vor fi probleme.

Florin Cîţu: Asta vom face anul acesta, vom corela performanţa cu salariile în sectorul public

Liderii Coaliţiei şi-au asumat un deficit 7,16% din PIB şi există un consens că nu va fi depăşit (...) Anvelopa salarială reprezintă 109 miliarde de lei iar sporurile, 26 de miliarde, aproape 25%. În ultimii doi ani, anvelopa salarială s-a dublat, de la 56 la 109 miliarde. Nu cred că performanţa în sectorul public s-a dublat. Aş vrea să existe o legătură directă între preformanţă şi salarizare în sectorul public şi asta vom face în acest an", a declarat, lun, premierul Cîţu, înaintea unei şedinţe cu conducerea Partidului Naţional Liberal.

Ministrul Sănătăţii se confruntă în Parlament cu prima moţiune simplă

Camera Deputaţilor dezbate luni moţiunea simplă depusă de PSD împotriva ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

Votul asupra moţiunii urmează să fie dat în şedinţa plenului de miercuri. Moţiunea a fost depusă miercurea trecută de către parlamentarii PSD.

În documentul intitulat "Incompetenţa şi lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sănătatea şi viaţa românilor", cei 109 semnatari cer demisia ministrului Sănătăţii şi susţină că, de la învestirea acestuia, au constatat "incoerenţă, lipsă de profesionalism şi de asumare cât nu s-a văzut în ultimii 30 de ani".

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal