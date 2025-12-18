Ce tip de apartamente au cumpărat românii în 2025. Locuințele din Cluj-Napoca sunt cel mai scumpe, dar nu acolo se vând cel mai repede

Ce tip de apartamente au cumpărat românii în 2025. Foto: Getty Images

În ciuda creşterii TVA-ului de la 9% la 21% la achiziţia de locuinţe noi, decizie intrată în vigoare la 1 august 2025, tranzacțiile din piaţa imobiliară şi-au păstrat trendul ascendent. Anul acesta, preţurile caselor s-au scumpit, în medie, cu 13% faţă de 2024, iar cele mai căutate apartamente de vânzare au fost cele cu 3 camere, acestea fiind incluse în 51% dintre căutările din 2025. Cluj-Napoca rămâne municipiul cu cele mai ridicate prețuri, dar București este orașul cu cele mai rapide tranzacții imobiliare. În schimb, Reşiţa este cea mai ieftină reședință de județ la capitolul imobiliare, conform unei analize Storia.

În 2025, prețurile de pe piața imobiliară din România au înregistrat o creștere față de anul anterior, apartamentele disponibile la vânzare fiind, în medie, cu 13% mai scumpe decât în 2024, potrivit raportului anual lansat de Storia. Calculul prețului mediu are la bază prețurile de cerere solicitate de vânzători în cele mai mari zece orașe de pe platformă. Cele mai căutate apartamente de vânzare au fost cele cu trei camere, acestea fiind incluse în 51% dintre căutările din 2025, o tendință similară cu cea din 2024, după ce în 2023 interesul s-a orientat mai ales către apartamentele cu două camere. Bucureștiul a rămas, totodată, orașul cu cea mai rapidă dinamică a tranzacțiilor.

"În 2025, piața imobiliară a arătat că oamenii devin tot mai atenți înainte de a lua o decizie. Creșterea prețurilor nu i-a descurajat, ci i-a determinat să compare mai mult și să caute locuințe care răspund mai bine nevoilor lor reale. La fel ca în 2024, apartamentele cu trei camere se mențin printre cele mai frecvent incluse în căutări, semnalând o orientare constantă către mai mult spațiu și confort, iar Bucureștiul rămâne orașul în care proprietățile se tranzacționează în cel mai scurt timp.

Prin acest raport, ne propunem să oferim o imagine clară asupra acestor evoluții și să sprijinim utilizatorii în procesul de informare și luare a deciziilor pe o piață tot mai complexă", a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Locuinţele de la Cluj-Napoca sunt cel mai scumpe

În 2025, prețurile de cerere pentru proprietățile scoase la vânzare pe platformă au fost, în medie, cu 13% mai ridicate față de anul anterior, la nivelul celor mai mari zece orașe din România. În acest context, prețul mediu solicitat pentru un apartament nou a ajuns la 2.020 euro/m², în creștere cu 6% față de 2024 (valoare calculată pe baza prețurilor afișate în anunțuri, în multe cazuri fără TVA inclus), în timp ce apartamentele vechi au avut un preț mediu solicitat de 2.212 euro/m², cu 20% mai mare comparativ cu anul trecut.

Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai ridicate prețuri, cu un preț mediu de 3.111 euro/m² în 2025, comparativ cu 2.737 euro/m² în 2024. La polul opus, la fel ca în anul anterior, Reșița se remarcă prin cele mai accesibile prețuri dintre reședințele de județ, cu un preț mediu de 852 euro/m², față de 795 euro/m² în 2024.

Un duplex cu 4 camere în Bucureşti, vândut cu 2,3 milioane de euro

În 2025, apartamentele cu trei camere au fost incluse în 51% dintre căutările realizate pe platformă, la fel ca în 2024. În schimb, în 2023, cele mai frecvent incluse în căutările cumpărătorilor au fost apartamentele cu două camere. Luna ianuarie a rămas perioada cu cel mai mare volum de căutări pentru apartamentele de vânzare, la fel ca în 2024. În 2023, luna august a fost perioada cu cel mai ridicat interes. În ceea ce privește viteza tranzacțiilor, Bucureștiul a fost orașul în care proprietățile s-au vândut cel mai rapid.

Cea mai scumpă proprietate rezidențială vândută pe Storia în 2025 a fost un duplex cu patru camere, situat în zona Charles de Gaulle. Proprietatea, finalizată în 2017, are o suprafață de 204 m² și este amplasată la parterul unui imobil cu cinci etaje. Prețul de vânzare a fost de 2,3 milioane de euro. Cea mai vizualizată proprietate de pe platformă în perioada analizată a fost o casă cu o suprafață de 122 m², dotată cu garaj și amplasată pe un teren de 1.771 m², situată în Câmpina, în apropierea Școlii Centrale.

Apartamentele pentru care impozitul anual va creşte şi cu 750%

Apartamentele achiziționate pe firmă, în special cele cumpărate în ultimii ani ca investiții și introduse pe piața de închiriere, vor deveni mult mai costisitoare din punct de vedere fiscal. Guvernul va schimba modul de impozitare a acestora, ajungând până la creșteri de 750%. Asta va duce fie în retragerea unor unități de pe piață, fie la transferarea costurilor suplimentare către chiriași.

Impozitele pe apartamentele cumpărate pe firmă riscă să explodeze de la 1 ianuarie, odată cu reclasificarea lor din clădiri rezidențiale în clădiri nerezidențiale pentru persoanele juridice. Asta înseamnă, dacă luăm exemplul Capitalei, trecerea de la o cotă de 0,2% la 1,5% pe an. Creșterea se traduce în majorări de până la 750% ale impozitului anual, în funcție de valoarea de achiziție a apartamentului și de orașul în care se află.