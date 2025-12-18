Explozie puternică, urmată de un incendiu, într-un bloc din Brașov. Un bărbat cu arsuri, dus la spital

Explozie puternică, urmată de izbucnirea unui incendiu, într-un bloc din Brașov. Sursa foto: captură video transilvania365.ro

Pompierii au intervenit de urgenţă, cu mai multe autospeciale, joi seară, după ce o explozie puternică, urmată de izbucnirea unui incendiu, s-a produs într-un apartament situat într-un bloc de locuințe de pe Calea București, din Brașov, informează transilvania365.ro.

UPDATE. Flăcările au cuprins o locuință, iar mai multe persoane din bloc s-au autoevacuat. Un bărbat cu arsuri a fost preluat de echipajul SMURD.

"Am fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul 8 al unui bloc de locuințe din municipiul Brașov. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autocisternă cu apă și un echipaj SMURD.

Incendiul se manifesta cu flăcări și degajări mari de fum în apartamentul situat la etajul 8. Se intervine pentru localizarea și lichidarea incendiului. În urma evenimentului, o persoană de sex masculin a suferit arsuri la nivelul feței și al membrelor.

Aceasta a primit asistență medicală la fața locului și a fost transportată la Spitalul de Urgență Brașov pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare”, au precizat reprezentanții ISU Brașov, conform bizbrasov.ro.

Martorii susțin că s-a auzit și o bubuitură puternică înainte de a izbucni incendiul. Echipajele au intervenit pentru localizarea și stingerea incendiului, iar zona a fost securizată. Pompierii au efectuat verificări atât în apartamentul afectat, cât și în locuințele învecinate, pentru a preveni eventuale riscuri suplimentare şi pentru a determina cauza incendiului.

Cert este că deflagrația şi fumul dens i-au speriat pe oamenii care locuiesc în blocul respectiv, dar şi în vecinătate. Urmează ca autoritățile şi ISU Braşov să comunice dacă existe victime în urma acestui incident.