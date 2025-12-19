„O chestiune de supraviețuire”. Președintele sud-coreean cere ca asigurarea medicală să cuprindă și căderea părului

Președintele sud-coreean cere ca asigurarea medicală să cuprindă și căderea părului. FOTO: Getty Images

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a cerut guvernului să ia în considerare extinderea asigurării publice de sănătate pentru a acoperi tratamentele împotriva căderii părului, argumentând că chelia a devenit o „chestiune de supraviețuire” mai degrabă decât o preocupare cosmetică pentru tineri.

Propunerea, care a primit reacții negative din partea profesioniștilor din domeniul medical, a fost anunțată marți în cadrul unei conferințe de presă privind politica de acțiune și ar extinde acoperirea dincolo de tratamentele medicale limitate disponibile în prezent pentru anumite tipuri de cădere a părului.

În Coreea de Sud funcționeazăun sistem universal de asigurări de sănătate, finanțat în funcție de venituri. În prezent, schema acoperă doar căderea părului cauzată de motive medicale, precum alopecia areata. Cele mai multe tratamente pentru chelia comună de tip masculin au fost însă excluse de la decontare.

„Pot fi tineri care consideră nedrept faptul că plătesc doar prime de asigurare și nu pot beneficia de nimic”, a spus Lee.

Președintele propusese pentru prima dată acest proiect atunci când era candidat, în campania prezidențială din 2022, pe care a pierdut-o, moment în care inițiativa a atras critici ca fiind o formă de populism. Ulterior, a renunțat la ea.

Propunerea a readus în discuție accentul cultural intens pus în Coreea de Sud pe aspectul fizic. Un sondaj realizat în 2024 în rândul tinerilor adulți a arătat că 98% dintre respondenți cred că persoanele atractive beneficiază de avantaje sociale. Presiunea culturală este deosebit de puternică și acută pentru femei, care se confruntă cu așteptări stricte privind machiajul, îngrijirea pielii și forma corpului.

Piața tratamentelor împotriva căderii părului din Coreea de Sud era estimată la aproximativ 188 de miliarde de woni (95 de milioane de lire sterline) în 2024, iar organizațiile din industrie susțin că, dintr-o populație de peste 51 de milioane, aproximativ 10 milioane se confruntă cu căderea părului, deși cifra nu a fost niciodată verificată oficial.

Șampoanele anti-cădere a părului sunt deosebit de populare, însă în ultimii ani unele produse au fost criticate din cauza afirmațiilor privind eficiența lor.

Momentul în care Lee a relansat ideea este sensibil, deoarece sistemul de asigurări de sănătate din Coreea de Sud se confruntă cu o presiune financiară tot mai mare. Sistemul ar putea înregistra deficite de până la 4,1 trilioane de woni (2,1 miliarde de lire sterline) în 2026.

Profesioniștii din domeniul medical au reacționat cu scepticism

Influenta Asociație Medicală Coreeană a declarat că, banii mai bine s-ar duce spre decontarea tratamentelor pentru cancer și alte boli grave.

Și presa conservatoare a fost deosebit de critică. Chosun Ilbo a susținut, într-un editorial, că „acesta nu este un lucru pe care președintele să-l ordone brusc fără a ști ce cred cetățenii care plătesc primele de asigurare”.

Ministrul Sănătății, Jeong Eun Kyeong, a comentat afirmația lui Lee despre „supraviețuire” ca referindu-se la încrederea tinerilor în timpul căutării unui loc de muncă și la impactul asupra sănătății mintale. Întrebată într-o emisiune radio dacă extinderea decontării ar afecta substanțial finanțele asigurărilor de sănătate, Jeong a răspuns: „Cred că da”, adăugând că o eventuală extindere ar necesita însă o analiză atentă.

Park Joo-min, deputat al partidului de guvernământ, care a vorbit public despre transplantul său de păr și este cunoscut pentru susținerea cauzelor legate de căderea părului, a postat „cu adevărat Coreea!” pe X, într-un gest interpretat ca o susținere.