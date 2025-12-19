Militari români decorați de ministrul Apărării din Belgia pentru salvarea unor soldați belgieni blocați pe munte, în zona Sibiu

Militari români decorați de ministrul Apărării din Belgia pentru salvarea unor soldați belgieni blocați pe munte, în zona Sibiu. FOTO: X

Doi militari români au fost decorați de ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, și șeful Statului Major, Frederik Vansina, pentru salvarea a patu soldați belgieni rămași blocați pe munte, în zona Sibiului, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Din 2022, un detașament belgian este activ în România, ca parte a unei misiuni NATO menite să întărească flancul estic. La finalul lunii septembrie, o companie belgiană a participat la un exercițiu în sudul Carpaților, relatează presa din Belgia.

După câteva zile, vremea s-a schimbat brusc, au fost ploi abundente, ninsoare, vânt puternic și temperaturi scăzute.

???? Belgium has decorated two Romanian soldiers with the Order of Merit for their participation in the rescue of four Belgian soldiers that had been stranded during a mountain warfare training exercise in Romania.



In addition, another 22 soldiers had to leave the exercise… https://t.co/jUw9NesgBA — Jeff2146?? (@Jeff21461) December 18, 2025

În aceste condiții, s-a decis retragerea militarilor belgieni. Până atunci, 22 dintre ei părăsiseră deja exercițiul fie din cauza unor accidentări anterioare, fie pentru că sufereau de hipotermie.

Pe 3 octombrie, alți patru militari belgieni rămași pe teren au trebuit evacuați. Condițiile meteo erau prea severe pentru echipamentele pe care armata belgiană le avea la fața locului.

Doi militari români i-au salvat pe belgieni cu ajutorul unor snowmobile. Operațiunea a durat șase ore, iar românii au făcut mai multe drumuri dus-întors între punctul de prim ajutor și locul unde erau militarii belgieni.

Și cei doi militari români au avut nevoie ulterior de îngrijiri medicale, fiind internați în spital.

Marți, ei au primit o medalie din partea lui Francken și Vansina.