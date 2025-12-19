Fraudă în HoReCa: ANAF a suspendat activitatea unei firme din Giurgiu pentru încasări nefiscalizate de milioane

Inspectorii ANAF au confiscat 2,5 milioane de lei de la o firmă din Giurgiu. Sursa foto: Agerpres

O societate din Giurgiu, care activa în domeniul HoReCa, nu a declarat încasări de peste 2,5 milioane de lei, potrivit unui anunț făcut de ANAF, care, în urma controalelor, a decis suspendarea activității operatorului economic.

Verificările au relevat abateri grave de la legislaţia fiscală privind fiscalizarea veniturilor, se arată într-un comunicat al ANAF, citat de Agerpres.

Controlul Antifraudă a constatat că operatorul economic încasa în mod sistematic, în numerar, contravaloarea bunurilor livrate şi a serviciilor prestate (servicii de cazare, alimentaţie publică, servicii de bar, catering pentru evenimente, precum şi activităţi recreative şi de divertisment) fără a deţine şi utiliza aparat de marcat electronic fiscal (AMEF) şi fără a emite documentele fiscale obligatorii.



Valoarea totală a încasărilor nefiscalizate identificate pentru perioada iulie-august 2025 se ridică la suma de 2,568 milioane de lei, realizată în afara sistemului fiscalizat, în lipsa unui aparat de marcat electronic fiscal cu jurnal electronic.



Drept urmare, inspectorii Antifraudă au aplicat următoarele măsuri: amendă contravenţională în cuantum de 20.000 lei; confiscarea sumei de 2,568 milioane de lei (echivalentul a aproximativ 500.000 euro); suspendarea activităţii de prestări servicii către populaţie la punctul de lucru verificat, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi achitarea amenzii aplicate.



DGAF subliniază că nerespectarea obligaţiei de fiscalizare a încasărilor generează avantaje economice nejustificate şi afectează grav mediul concurenţial, în detrimentul operatorilor economici care îşi îndeplinesc corect obligaţiile fiscale.



Totodată, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală informează operatorii economici că, în perioada următoare va desfăşura, la nivel naţional, ample acţiuni de monitorizare a activităţilor economice, respectiv a gradului de conformare fiscală.



