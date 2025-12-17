Curentul electric se scumpeşte din nou de la 1 ianuarie 2026. Ce pot face românii ca să plătească facturi mai mici la energie

Curentul electric se scumpeşte din nou de la 1 ianuarie 2026. Ce pot face românii ca să plătească facturi mai mici la energie. Foto: Getty Images

Facturile la energie cresc din nou, de la 1 ianuarie 2026, după ce, anul acesta, s-au dublat ori s-au triplat. Veştile proaste nu se opresc aici, pentru că, după curentul electric, gazele naturale se scumpesc şi ele, dar din primăvară, când expiră plafonările. "Creșterea tarifelor de distribuţie şi transport va aduce facturi cu 3% mai mari, de la 1 ianuarie", a afirmat Dumitru Chisăliţă, președintele Asociației Energia Inteligentă, la Antena 3 CNN, privitor la energia electrică.

Chisăliţă o propus o serie de măsuri prin care s-ar putea rezolva problema energiei electrice scumpe din România:

"Propunerea noastră este să ne orientăm către cauze concrete: costuri mari, pierderi care sunt pe reţele, aspecte legate de fiscalitatea mare, lipsa unor capacităţi importate de producţie mai ales la orele de vârf. Toate aceste aspecte pot fi rezolvate în 3-5 ani şi să aducă o reducere a facturilor cu 30% faţă de costurile din prezent".

Specialistul a explicat şi ce pot face românii pentru a plăti tarife cât mai mici la curentul electric:

"Noi, ca şi consumatori, pe energie electrică avem un avantaj foarte mare, care nu exista înainte de 1 iulie: de a ne orienta către furnizori care vin cu preţuri mai mici. Există acum furnizori care au preţuri cu 20-30% mai mici decât preţul mediu cu care se vinde energia electrică în acest moment. Putem să ne orientăm către aceşti furnizori, să beneficiem de acele preţuri mici".

"Autostrada de energie" ar putea aduce costuri mai mici

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, marți, că a obţinut, în consiliul de miniştri UE, conectarea României la noua „autostradă de energie”, care face legătura cu reţelele de electricitate din Vestul Europei. Potrivit acestuia, investițiile pentru interconectare vor fi asigurate din fonduri europene care pot ajunge până la aproximativ 30 de miliarde de euro, până în 2035.

„Am votat în Consiliul UE pentru noul pachet de finanţare destinat reţelelor electrice. Vorbim despre o finanţare robustă, care poate ajunge la 30 de miliarde de euro inclusiv pentru proiectele cruciale propuse de noi în această strategie.

Interconectarea reţelei noastre cu Vestul Europei este un obiectiv strategic prin care ne propunem, concret şi direct, să reducem preţurile la energie şi să creştem stabilitatea energetică a României”, a explicat ministrul energiei, Bogdan Ivan.