Ce este „autostrada de energie” care va conecta România la Vestul Europei. Ivan: „Reducem preţurile la energie”

Bogdan Ivan anunță că investițiile pentru interconectare vor fi asigurate din fonduri europene care pot ajunge până la aproximativ 30 de miliarde de euro / Foto: Agerpres

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, marți, că a obţinut, în consiliul de miniştri UE, conectarea României la noua „autostradă de energie”, care face legătura cu reţelele de electricitate din Vestul Europei. Potrivit acestuia, investițiile pentru interconectare vor fi asigurate din fonduri europene care pot ajunge până la aproximativ 30 de miliarde de euro, până în 2035.

„Am votat în Consiliul UE pentru noul pachet de finanţare destinat reţelelor electrice. Vorbim despre o finanţare robustă, care poate ajunge la 30 de miliarde de euro inclusiv pentru proiectele cruciale propuse de noi în această strategie.

Interconectarea reţelei noastre cu Vestul Europei este un obiectiv strategic prin care ne propunem, concret şi direct, să reducem preţurile la energie şi să creştem stabilitatea energetică a României”, a explicat ministrul energiei, Bogdan Ivan.

Ivan: „ Avem disponibil p ân ă în 2035 un pachet de cca. 30 de miliarde de euro fonduri europene şi noi putem fi primii care îl acceseaz ă”

Concret, potrivit ministrului, țara noastră câștigă astfel o capacitate de interconectare aproape dublă, de la 4.000 MW cât avem în prezent şi până la 7.200 MW cât este prevăzut în proiectul strategic aprobat de Comisie.

De asemenea, tot în acest pachet de finanțare este inclus și Coridorul Verde, un proiect transregional care va permite transportul energiei produse în Azerbaidjan către Europa, prin România. Acest coridor va asigura livrarea constantă de energie, cu o capacitate de până la 4.800 MW.

„Autostrăzile energiei se interconectează aici, în România. Coridorul Verde, care ne conectează cu energia din Azerbaidjan, iese din Marea Neagră în România. Ruta transbalcanică de gaz trece prin România. Interconectorul Austria-Ungaria-România ne asigură în final un tronson important din noua autostradă energetică.

Suntem într-o poziţie foarte bună şi trebuie să transferăm acest avantaj în casele oamenilor şi în economia reală”, a subliniat Bogdan Ivan, în urma Consiliului UE pe energie.

În urma acestui pas important, ministrul Bogdan Ivan anunță că România va elabora, în cel mai scurt timp, alături de Ungaria şi Austria, un memorandum prin care să câştige acces la un pachet solid de finanţare pentru interconectare.

„Avem disponibil până în 2035 un pachet de cca. 30 de miliarde de euro fonduri europene şi noi putem fi primii care îl accesează. Estimăm că până în 2028 putem fi conectaţi la pieţele de energie din Vest, spre exemplu Franţa, unde abundenţa de energie electrică din surse nucleare menţine preţurile foarte jos”, a declarat ministrul Energiei, cu privire la finanţarea disponibilă la nivel european pentru dezvoltarea reţelelor de energie din regiune şi interconectarea reală a Uniunii Europene.