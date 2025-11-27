Bogdan Ivan: „România are depozitele umplute în proporție de 98% cu gaze naturale. Vom trece cu bine această iarnă”

România are depozitele de gaze umplute în proporție de aproape 100% / FOTO: Hepta

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat joi seara, în emisiunea „Top News” de la Antena 3 CNN, că, în momentul de față, România are depozitele umplute în proporție de 98% cu gaze naturale. El a mai adăugat că „în această iarnă nu o să fie nicio creștere la prețurile gazelor naturale”.

„Vreau să fiu foarte precis. În momentul de față, România are depozitele umplute în proporție de 98% cu gaze naturale. Am început acest lucru încă din luna iulie, august, septembrie, în care am avut întâlniri constante cu Transgaz și toți operatorii din piață. Le-am cerut explicit să facă achiziții încă din timpul verii, când sunt și prețuri mult mai mici, pentru a preîntâmpina o situație în care în perioada de iarnă să nu avem suficiente gaze pentru a trece.

Astăzi, România, spre deosebire de media Uniunii Europene, care este undeva la 80%, avem aproape 100% depozitele pline”, a declarat acesta.

Ministrul Energiei a mai subliniat că România are aproape 100% depozitele de gaze și va trece cu bine această iarnă. De asemenea, el a dat asigurări că va lua măsuri pentru a nu avea o creștere a prețului la gaze natural începând cu luna aprilie 2026.

„În paralel, exploatăm la maxim cu Romgazul toate resursele pentru a ne asigura că avem în continuare și pentru industrie, pentru consumatorii casnici, suficiente gaze naturale. Și, cel mai important, poate, în această iarnă nu o să fie nicio creștere la prețurile gazelor naturale.

Avem plafonare până la 31 martie 2026, iar după această dată iau măsuri împreună cu piața pentru a nu avea o creștere a prețului începând cu luna aprilie 2026. Vreau să fie un mesaj foarte clar, foarte ferm. România are aproape 100% depozitele de gaze și vom trece cu bine această iarnă”, a declarat Bogdan Ivan, în direct la Antena 3 CNN.