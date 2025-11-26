Depozitele de gaze din UE, în scădere. Care e situația României

2 minute de citit Publicat la 16:59 26 Noi 2025 Modificat la 17:02 26 Noi 2025

Conducte de gaze naturale, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Stocurile de gaze ale țărilor Uniunii Europene înregistrează în noiembrie 2025 o scădere semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor publicate de Gas Infrastructure Europe.

Conform datelor publicate de platforma AGSI a Gas Infrastructure Europe, pe 24 noiembrie a.c., depozitele UE însumau un echivalent de peste 892 de Tw/h, corespunzător unui nivel de umplere de 78,14%.

Comparativ, pe 24 noiembrie 2024, nivelul era de peste 1.006 Tw/h, corespunzător unui nivel de umplere de 87,70%.

Scăderea la nivelul UE, în procente, este astfel de 9,56%.

Cel mai mare declin în materie de stocuri de gaze îl înregistrează Germania - 175,75 TWh în prezent, față de 232,56 TwH în aceeași perioadă din 2024.

Astfel, gradul de umplere a coborât, în cazul Germaniei, de la 92,47% la 69,98%, ceea ce reprezintă una dintre cele mai mari astfel de scăderi la nivelul Uniunii Europene.

România este una dintre puţinele ţări care prezintă o creştere atât ca volum, cât şi ca procent de umplere, respectiv 31,56 TWh în 2025, faţă de 30,27 TWh în 2024. În procente, gradul de umplere urcă de la 89,39% la 93,21%.

Luna trecută, ministrul Energiei, Bogdan-Gruai Ivan, declara, citat de Agerpres, că România are un grad de umplere a depozitelor de gaze naturale de 95,5%, peste media Uniunii Europene, de 82,8%,.

1Vreau să spun un lucru extrem de important. România, astăzi, are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă. Suntem mult peste media Uniunii Europene. Avem 95,5% din depozite umplute cu gaze naturale pentru iarna care urmează. Media europeană este de 82,8%. Le mulțumesc încă o dată colegilor pentru implicare și colegilor de la Transgaz pentru modul în care, în cursul acestei veri, am organizat mai multe întâlniri, am transmis operatorilor faptul că îmi doresc ca gazele pe care le achiziționează în timpul verii la un preț foarte bun să fie cele care se înmagazinează în depozite la iarnă, tocmai pentru a ne asigura că nu vom avea fluctuații ale prețului, în momentul de față având o schemă de plafonare-compensare în vigoare până în 31 martie, dar având garanția că nu vom avea fluctuații ale prețului, care, evident, în această schemă de plafonare-compensare vor pune presiune pe bugetul nostru”, a spus ministrul.

Depozitele subterane de gaze reprezintă un element cheie al securităţii energetice europene în perioada de iarnă. Scăderea de aproape 10 puncte procentuale a gradului de umplere faţă de anul trecut poate genera presiuni suplimentare asupra pieţei în cazul unor episoade de frig intens sau al unor perturbări de aprovizionare.