Facturile la electricitate, dublate de eliminarea plafonării, urmează să crească iar. Estimări pentru la iarnă: 1000 lei/lună la gaze

2 minute de citit Publicat la 23:44 25 Noi 2025 Modificat la 23:44 25 Noi 2025

Românii trebuie să facă față unor noi creșteri de prețuri la energie. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Prețurile la energie amenință să-i strivească pe cei mai mulți dintre români.

După ce s-au dublat prin eliminarea plafonării, facturile la curentul electric ar urma să crească din nou.

Iar primele facturi la gaze din sezonul rece adaugă presiune pe portofelele tot mai subțiate.

Și carburanții se scumpesc.

În UE, românii sunt arși cel mai rău la buzunare de curentul electric

Pe ansamblu, statisticile spun că românii plătesc cea mai scumpă energie electrică la nivel european, prin raportare la puterea de cumpărare.

Înainte de eliminarea plafonării, pentru un consum de 100 de kilowați oră factura era aproximativ 63 de lei. Acum, prețurile sunt duble.

Ce fac responsabilii de la guvernare în această situație? Spun că au în plan creșterea producției.

"Avem un plan de reducere pe termen mediu și lung al prețului la electricitate și acest plan înseamnă creșterea capacităților de producție. Deja vedem în acest an noi capacități de producție. La anul va intra (centrala de la) Mintia. Avem în vedere reguli noi pe piață, inclusiv reducerea speculei", spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Prețul energiei electrice a fost un subiect constat în discuțiile din spațiul public în ultimele luni, însă fără o rezolvare concretă.

Ținând cont de impactul direct asupra populației si riscurile generate de dependenta de importuri, ministrul Energiei intenționa să ducă problema facturilor inclusiv pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

"Am insistat, dar nu a fost considerat neapărat o prioritate in momentul de fata. Eu cred că este o prioritate și o să insist în continuare", promite Bogdan Ivan.

Estimări sumbre pentru lunile de iarnă: 1000 de lei lunar, factura la gaze

În paralel cu facturile la energie electrica, vin și primele facturi la gaze naturale din sezonul rece.

Pentru un consum de aproximativ 140 de metri cubi se plătesc aproape 400 de lei. Însă decembrie și ianuarie sunt luni friguroase, iar consumul ar putea crește la peste 300 de metri cubi pentru aceeași locuință.

La 350 de metri cubi se vor plăti aproape 1.000 de lei lunar.

Lista cheltuielilor trebuie completată cu banii dați pe carburanți.

Taxele si accizele percepute de statul român sunt între 50 si 60% din prețul final pe care îl plătim la pompă.

Ministrul Bogdan Ivan a fost întrebat dacă guvernul ia în calcul o scădere a taxării pe carburanți în cazul în care prețurile vor trece de un anumit prag.

"În momentul de față, cred ca poate sa fie o discuție foarte serioasa la acest capitol in cadrul coaliției de guvernare. E o opinie personala, nu am avut o discuție pana acum", a răspuns el.

Prețul carburanților este în creștere, inclusiv ca urmare a presiunilor din piață.

Un plin de 50 de litri de motorină este cu aproape 20 de lei mai scump față de luna trecută, iar unul de benzină costă cu 9 lei mai mult.