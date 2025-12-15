Ivan anunţă că şi România va profita de viitoarea „autostradă energetică” europeană, care va duce la scăderea preţurilor la energie

Ivan anunţă că şi România va profita de viitoarea „autostradă energetică” europeană. Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, luni, că noul pachet de finanţare pentru reţele, aprobat de Consiliul UE pentru Energie, cuprinde proiectele pe care le-a propus în numele României. "Consiliul Energiei, care reunește toate statele membre ale Uniunii Europene, a validat această investiție strategică drept „autostradă energetică” europeană, vitală pentru scăderea prețurilor în regiunea noastră", a transmis Ivan, cu trimitere la interconectarea Austria-Ungaria.

"Problema prețurilor uriașe la energia din România a ajuns pe masa Consiliului Uniunii Europene!

Din primele zile de mandat am dus problema prețurilor în Comisia Europeană și acum avem finanțare pentru una dintre soluțiile la reducerea prețului. Noul pachet de finanțare pentru rețele, aprobat astăzi de Consiliul UE pentru Energie, cuprinde proiectele pe care le-am propus în numele României", a postat ministrul Energiei pe Facebook, adăugând că "în doar câteva săptămâni, am reușit să livrăm o soluție acceptată la nivel european pentru o problemă care afectează Europa Centrală și de Est":

"De la începutul mandatului, am abordat direct și concret problema prețurilor mari la energie pe care le plătim cu toții. Fără ocolișuri, fără explicații sterile — cu obiectivul clar de a obține rezultate.

Am acționat la toate nivelurile politice și diplomatice pentru a identifica soluții reale, aplicabile, care să conteze cu adevărat pentru România și pentru întreaga regiune.

În doar câteva săptămâni, am reușit să livrăm o soluție acceptată la nivel european pentru o problemă care afectează Europa Centrală și de Est.

La București, i-am prezentat această abordare comisarului european pentru Energie, Dan Jørgensen, care a înțeles miza și a susținut necesitatea investițiilor strategice în rețelele electrice ce conectează regiunea noastră de piața europeană.

Ulterior, am obținut sprijinul ministrului ungar Péter Szijjártó și al omologului austriac, Wolfgang Hattmannsdorfer, pentru demararea unui proiect esențial care completează infrastructura energetică dintre Austria și Ungaria — un pas decisiv pentru integrarea reală a României în piața europeană de energie.

Astăzi, Consiliul Energiei, care reunește toate statele membre ale Uniunii Europene, a validat această investiție strategică drept „autostradă energetică” europeană, vitală pentru scăderea prețurilor în regiunea noastră.

Acest rezultat pentru România este rodul unei munci intense, în echipă, alături de colegi din țară și din întreaga Europă. Vocea României începe să se audă tot mai puternic la nivel mondial! În interesul României si al românilor!".