Vlad Voiculescu, detalii despre rata de incidenţă care a provocat scandal în Coaliţie: "Diferenţa poate întârzia adoptarea unor măsuri"

Voiculescu a indicat că, în fosta guvernare liberală, ar fi fost manipulate cifrele privind incidenţa cazurilor de COVID, în perioada alegerilor generale din 2020, fiind "pierdute vreo două zile" din calculul incidenţei la 14 zile, înainte de scrutinul parlamentar.

Joi, Voiculescu a prezentat o versiune conciliantă.

"Eu am să prezint modul de calcul al incidenţei, după care vă invit să adresaţi întrebările către domnul doctor Arafat", a spus ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, printre hohote de râs, la briefing-ul de după şedinţa de Guvern.

"Este foarte simplu. Modul de calcul este la 14 zile, de aceea indicatorul se numeşte Incidenţa la 14 zile. Doar că ne uităm la 14 zile începând cu a treia zi din urmă, şi asta pentru a avea date despre toate testele deja pozitivate, respectiv testele alocate.

Vlad Voiculescu: Diferenţa poate întârzia adoptarea unor măsuri

Durează aproximativ 48 de ore ca aceste teste să fie finalizate, respectiv alocate către un judeţ sau altul. E atât de simplu. Iar diferenţa nu este fenomenală, este una care întârzie, la un moment dat, adoptarea unor măsuri.

Poate face asta dacă trendul este crescător, însă nu în mod fundamental. Dacă ne uităm la săptămâna aceasta, diferenţa este undeva la două zile", a spus ministrul.

Marcel Ciolacu afirmă că păstrarea în actualul Guvern a ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, ar putea fi consecinţa unui şantaj al acestuia asupra liderului PNL, Ludovic Orban.

Astfel, Vlad Voiculescu l-ar fi amenințat pe Orban că va divulga informații legate de ascunderea datelor reale privind rata de infectare cu SARS-COV-2 în perioada alegerilor din 2020.

"Noi mai ştim pe ce bază s-au închis şcolile, pe ce bază am falimentat zeci de mii de firme româneşti, de ce am pârjolit HoReCa? Dumneavoastră mai aveţi încredere? Eu nu mai am. Eu aveam suspiciuni clare şi informaţii şi a venit un membru al Guvernului, cu adevărat, pe fondul certurilor interne între PNL şi USR. Domnul Vlad Voiculescu ...

Eu cred în continuare că a fost un şantaj asupra domnului Orban. 'Dacă continui să vrei să mă schimbi, o să pun la dispoziţie documentele prin care ai măsluit ca să se ţină alegerile'. Mi-e foarte greu să cred că preşedintele României nu a ştiut acest lucru", a spus Marcel Ciolacu, într-o conferinţa de presă.

Ciolacu vrea comisie de anchetă pentru cifrele COVID "măsluite"

Cu o zi în urmă, preşedintele PSD a declarat că vrea înființarea unei Comisii speciale de anchetă în Parlament, spunând că "măsluirea" datelor pandemiei de Guvernul Orban este un atentat la sănătatea românilor.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal