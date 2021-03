Marcel Ciolacu: Cred că Vlad Voiculescu l-a şantajat pe Ludovic Orban pentru a fi menţinut în guvern

"Noi mai ştim pe ce bază s-au închis şcolile, pe ce bază am falimentat zeci de mii de firme româneşti, de ce am pârjolit HoReCa? Dumneavoastră mai aveţi încredere? Eu nu mai am. Eu aveam suspiciuni clare şi informaţii şi a venit un membru al Guvernului, cu adevărat, pe fondul certurilor interne între PNL şi USR. Domnul Vlad Voiculescu ...

Eu cred în continuare că a fost un şantaj asupra domnului Orban. 'Dacă continui să vrei să mă schimbi, o să pun la dispoziţie documentele prin care ai măsluit ca să se ţină alegerile'. Mi-e foarte greu să cred că preşedintele României nu a ştiut acest lucru", a spus Marcel Ciolacu, într-o conferinţa de presă.

Ciolacu vrea comisie de anchetă pentru cifrele COVID "măsluite"

Cu o zi în urmă, preşedintele PSD a declarat că vrea înființarea unei Comisii speciale de anchetă în Parlament, spunând că "măsluirea" datelor pandemiei de Guvernul Orban este un atentat la sănătatea românilor.

Totul, după ce fostul ministrul PNL Violeta Alexandru a spus că afirmaţii politice de genul "nu am încredere în cifrele cazurilor de COVID-19" nu doar că nu ajută, dar sporesc îngrijorarea, iar Vlad Voiculescu a replicat că înainte de alegerile parlamentare, din calculul incidenţei la 14 zile, au fost "pierdute" vreo două zile.

"Măsluirea datelor pandemiei de către Guvernul Orban este un atentat la sănătatea românilor și la siguranța statului!

Răfuiala din Guvern dintre USR și PNL scoate la lumină ceea ce PSD spunea de multă vreme: că datele pandemiei sunt falsificate în funcție de interesele lor electorale, de cât de abrupt scădeau în sondaje! Cu premeditare, în deplină cunoștință de cauză!

Pe baza acestor date măsluite, s-au luat decizii cu impact direct asupra sănătății publice! Pe baza lor s-au restrâns drepturi și libertăți cetățenești! S-au închis școli timp de un an de zile! Localități întregi au fost carantinate! Afaceri ridicate cu greu au fost distruse! Pe minciunile lor!

Ciolacu: Mă aștept ca transparenții USR să susțină comisia de anchetă

Faptele lor sunt prea grave, ca să mai poată fi ascunse sub preș! Voi cere înființarea unei Comisii speciale de anchetă în Parlament, care să scoată la lumină toată golănia liberală! Și mă aștept ca transparenții de la USR să susțină acest demers!!!

Românii trebuie să știe cine sunt vinovații pentru suferințele îndurate, iar cei vinovați să răspundă conform legii!", a scris preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, miercuri, pe pagina de Facebook.

