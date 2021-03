Ministrul Vlad Voiculescu: Am cerut să fiu amendat. Îmi cer încă o dată scuze pentru o neatenție vinovată

"Este absolut necesar ca oamenii să respecte regulile - oamenii, companiile, partidele politice în ansamblul lor sau politicienii. Este necesar să respecte regulile cât și să îndemne pe toată lumea să facă lucrul ăsta. În acest sens am luat și eu legătura și m-am cerut să fiu amendat. Voi contribui la bugetul statului și îmi cer încă o dată scuze pentru o neatenție vinovată, de altfel" - a declarat ministrul Sănătății.

Tot miercuri și ministrul Muncii, Raluca Turcan, și-a asumat greșeala de a nu fi purtat mască atunci când ar fi trebuit și a cerut să fie amendată.

"Am solicitat să fiu amendată. Consider că este corect, chiar dacă au fost doar câteva momente și în tot restul timpului, am respectat regulile. A fost o neatenție , pentru care îmi pare rău, nicidecum nu a fost o sfidare sau nepăsare" - a explicat Raluca Turcan.

Reacțiile celor doi miniștri vin în consonanță cu declarația premierului Florin Cîțu care a anunțat că are toleranță zero față de membrii Cabinetului în ceea ce privește nerespectarea măsurilor impuse pentru combaterea epidemiei de Covid-19.

„Nu este niciun dublu standard, le-am cerut celor doi colegi să plătească amenda. Pe doamna Turcan am sunat-o azi-dimineață, i-am spus să se prezinte să plătească amenda singură, toți cei care încalcă legea vor trebui să plătească”, a precizat Florin Cîțu

