Documentul care l-ar putea costa funcția pe Vlad Voiculescu merge la DIICOT

Este vorba despre raportul Corpului de Control al premierului Florin Cîțu. Corpul de Control a efectuat verificări la Institutul Național de Sănătate Publică și la Ministerul Sănătății, după scandalul publicării datelor referitoare la vaccinare.

Surse guvernamentale citate de Antena 3 spun că acest document va fi finalizat în câteva zile, după care va fi trimis procurorilor DIICOT.

Deja în document se menționează că au fost încălcate regulile de acces la sistemul informatic al Registrului Național Electronic de Vaccinări (RENV).

Mai exact, s-a încercat accesarea bazei de date de către persoane care nu aveau dreptul să facă acest lucru.

Ștefan Voinea, consilierul onorific al ministrului Vlad Voiculescu, este cel care a accesat sistemul. Voinea a primit credențiale de acces după demersuri repetate făcute de însuși ministrul Vlad Voiculescu, după cum au dezvăluit jurnaliștii Antena 3, joi seară, la Sinteza Zilei

Voinea a recunoscut că a încercat să acceseze în mod repetat sistemul RENV din afara Ministerului Sănătății însă susține că nu a reușit. El neagă că ar fi transmis parola de acces fratelui său. Într-o postare pe Facebook, consilierul lui Vlad Voiculescu spune că a indicat adresa de IP fix (adresa statică, n.r.) a unui centru de date din Germania, dar că sistemul nu i-a permis conectarea pe baza acestei adrese.

"Nu am transmis nimănui parola de acces la RENV, am folosit-o eu, doar că fiind weekend și în deplasare cu familia am solicitat accesul ca să pot să lucrez. Da, chiar dacă era weekend. Contul de acces la RENV nu conține informații personale, nume sau CNP-uri, ci numai date statistice de interes public. Am încercat apoi să mă conectez și pentru că eram pe drum am indicat care este adresa de IP fix (VPN) pe care o voi folosi. Acea adresă IP este alocată unui data center din Germania. Deși am anunțat colegilor din Minister noua adresă IP, am încercat conectarea, dar nu am reușit pentru că adresa nu fusese introdusă încă în lista acceptată de Registrul Electronic Național al Vaccinării", susține Voinea în postarea de pe Facebook.