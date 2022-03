Fost ofițer de informații militare: Vladimir Putin ar avea o boală în fază terminală

Potrivit acestuia, liderul de la Kremlin ar avea cancer de colon în ultimul stadiu, un cancer foarte agresiv, care se poate vindeca doar când este depistat în stadii incipiente. Conform analizei fostului ofiţer de informaţii militare, citat de The Daily Star, boala i se citeşte pe chip: are o faţă tumefiată, potrivit The Daily Star.

Chipul său ar putea arăta așa în urma rezultatul cu steroizi sau al chimioterapiei. Sursa citată a explicat că acest chip încremenit pe care îl vedem la liderul de la Kremlin poate fi şi rezultatul durerilor atroce prin care ar trece preşedintele de 69 de ani.

Colaboratorul Pentagonului adaugă că şeful de la Kremlin a avut în ultimul timp un comportament ciudat, o distanţă considerabilă pe care a luat-o şi faţă de apropiaţii săi şi cumva datele acestea şi aspectul său fizic le-ar da de înţeles specialiştilor că ipoteza unei boli ar fi perfect întemeiată.

Programul bizar pe care îl are Vladimir Putin. Motivul pentru care, de ani de zile, se culcă extrem de târziu

Jurnalistul britanic Ben Judah și-a petrecut trei ani din viață pentru a aduna cât mai multe informații despre Vladimir Putin. În anul 2014, acesta a publicat detalii legate de obiceiurile liderului rus în cartea intitulată ”Fragile Empire: How Russia Fell in and Out of Love with Vladimir Putin”.

Potrivit acestuia, Vladimir Putin obișnuiește să se trezească târziu diminețile, iar micul-dejun îl servește în jurul orei 12:00. De cele mai multe ori servește o omletă sau un bol cu terci, câteva ouă de prepeliță, dar și să suc de fructe. Iar, potrivit jurnalistului Ben Judah, ingredientele nu sunt alese la întâmplare, ci provin chiar de pe terenurile agricole ale Patriarhului Kirill, liderul religios al Rusiei”.

După ce servește masa, Vladimir Putin preferă să bea cafea. Apoi, face exerciții fizice și înoată timp de două ore, ca la final să facă și gimnastică.

Liderul de la Kremlin preferă să lucreze abia după-amiază, iar primul lucru pe care îl are pe lista de activități fiind citirea notelor informative. Acestea includ rapoarte despre informațiile interne și afaceri externe, precum și clipuri din presa rusă și mass-media internațională.

Când călătorește în străinătate, lucrurile se complică pentru staff-ul său. Oriunde stă, totul este înlocuit, fie că este vorba despre cearșafuri, articole de toaletă, dar și boluri cu fructe. De asemenea, Putin nu acceptă niciodată mâncare de la o gazdă care nu a fost autorizată mai întâi de Kremlin.

"Țarul de la Kremlin" nu pune gura pe băuturi alcoolice, dar preferă înghețata cu fistic atunci când are poftă de ceva dulce.

De asemenea, Putin este și iubitor de animale. Liderul rus deține un labrador negru de 15 ani pe nume Konni, un Akita Inu pe nume Yume și un câine Karakachan pe nume Buffy.