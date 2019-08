Voi cu Voicu. Interviu cu un fost ofițer de la Omoruri despre cazul uciderii poștăriței din Târgu Jiu: „A fost foarte greu pentru că nu am avut nici cadavru, nici autori”

În vara anului 2005, o dispariție misterioasă a pus pe jar Poliția din Târgu Jiu. O poștăriță dispăruse cu o sumă mare de bani, iar câteva luni mai târziu s-a descoperit că fusese omorâtă. Scheletul femeii a fost găsit două luni mai târziu în județul Mehedinți. Poșărița Ioana Petrișor e dispărut pe 16 iunie 2005, avea la ea geanta cu corespondența și suma de 209 milioane de lei vechi. O vreme a circulat zvonul că a fugit cu banii. Aproape un an mai târziu s-a stabilit că scheletul găsit e cel al poștăriței. S-au adunat probe foarte greu și la câteva luni de la identificarea cadavrului, criminalii au fost arestați. Toată lumea a putut să-i vadă pe Gabriel Marghitu, Grigore Burlan și Iulian Pană, toți tineri din Târgu Jiu. Polițiștii au descoperit că ei acționau împreună pentru a fura lucruri din casele prietenilor și ale rudelor.

Colonelul Ioan Răgman, fost ofițer de la Serviciul Omoruri Târgu Jiu a povestit la „Voi cu Voicu” cum au acționat autoritățile în acest caz.

„Au anunțat cei de la poștă pentru că în ziua respectivă se distribuia pensie și ea trebuia să vină cu documente justificative că a distribuit pensia sau cu banii înapoi. Nu a mai venit la ora la care trebuia să se prezinte și atunci responsabilii de acolo au anunțat poliția. Inițial s-a mers pe ipoteza unei delapidări, însă nu s-a pierdut din vedere și celălalt aspect, jaful. Era mai ușor să rezolvăm situația dacă ea fugea cu banii, lucrurile erau mai simple. Dar se produsese exact partea de care ne-am ferit cel mai tare. A fost foarte greu de dovedit pentru că nu am avut nici cadavru și lucram în necunoscut, nu aveam autori, nu știam împrejurări. Pur și simplu intrase în pământ.

Primul lucru pe care l-am făcut a fost să încercăm o cercetare la fața locului pentru a stabili traseul și ce s-a întâmplat. Am făcut echipe și nu am găsit nimic. Am luat legătura cu familia, tatăl ei ne-a deschis apartamentul pentru a găsi indicii în legătură cu dispariția, găsit doar două cutii în care erau două telefoane mobile. Am cerut organelor de specialitate localizarea și lista convorbirilor telefonice. După ce telefoanele au fost puse în urmărire, s-a dat dispariția persoanei, nu se lega nimic. Ne-au semnalat cei care se ocupau de partea tehnică că unul dintre telefoane a devenit activ. Soțul ei se afla la muncă în Spania și când a intrat în țară, telefonul a fost pornit. Odată cu prezența soțului, au început să apară din ce în ce mai multe informații, unele chiar bombastice. A început să ne reclame peste tot că nu facem nimic”.

„Am început să verificăm, să verificăm, rezultat negativ. La finalul lunii august 2005 a apărut la o emisiune că au fost găsite resturi scheletice în vârful Muntelui Godeanu. Nici nu au apucat să bage în sistem cadavrul că am luat legătura cu ei să ne spună amănunte. Am bănuit că resturile erau de la poștăriță. Am luat legătura cu colegii, era obligatorie o expertiză antropologică și una pe ADN. Am stabilit ca analiza ADN să fie comparată și cu probele prelevate de la familie. Familia nu a dorit sub nicio formă lucrul acesta. Într-un final i-am convins, a fost ridicată proba, a fost trimisă. De acum aveam cadavrul”.

