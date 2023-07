Ploile au făcut prăpăd în mai multe zone ale țării! Iar vremea se înrăutățește semnificativ astăzi

Ploile au făcut prăpăd în mai multe zone ale țării. Iar meteorologii anunță că fenomenele meteo se vor extinde astăzi în cea mai mare parte a țării.

A fost rupere de nori în județul Argeș. Pe Transfăgărășan, ploaia care a căzut într-un timp scurt a fost atât de puternică încât a adus pe carosabil tone de pietriș amestecat cu trunchiuri de copaci. O sută de mașini au rămas blocate.

Autoritățile au decis să închidă Transfăgăraşanul până la ora 9, în această dimineață, pentru ca circulaţia să poată fi reluată.

Subsolurile unor case din Pitești dar și din alte localități argeșene au fost inundate. Pompierii au fost chemați să scoată apa.

”Am venit aici, am fost sesizat de ISU că există anumite disfuncționalități de comunicare între instituțiile implicate. M-am ocupat de ele și, pentru a vedea rezultatul acestei discuții pe care am purtat-o cu mai multe instituții, am venit aici”, spune Radu Perianu, prefectul județului Argeș.

”În urma avertizărilor cod portocaliu din nordul județului Argeș, în cursul zilei s-au înregistrat cantități de precipitații consistente în zona montană care au condus la aluviuni consistente de bolovăniș și pomi uscați de pe versanții montani” explicat Alin Berevoescu de la ISU Argeș.

La câteva minute după începerea ploii, străzile din Pitești au fost sub apa. Mai multe case au fost afectate. Pompierii au intervenit să scoată apa din beciuri și să îndepărteze copacii căzuți.

Și la Mioveni, Curtea de Argeș și Câmpulung Muscel subsolurile mai multor blocuri s-au umplut de apă după ploaia torențială.

Vremea se înrăutățește în cea mai mare parte a țării

Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat la Antena 3 CNN prognoza meteo actualizată.

"Vor continua fenomenele de instabilitate atmosferică. Vorbim de zone extinse din partea de vest, centru-est a României, acolo unde cantitățile de apă, începând de la ora 14:00 și până în prezent și cu siguranță, așa cum am spus, vor mai continua și pe măsură ce intrăm în noapte, au depășit local, prin acumulare, valori de 30-40l/m² izolat peste 50-70l/m² în intervale foarte scurte de timp, de la o jumătate până la cel mult o oră.

În același timp, până mâine la 10:00 continuă și avertizarea meteorologică de cod galben în restul țării, exceptând zone restrânse din partea de sud-est, pentru că și aici vorbim de fenomene de instabilitate asociate unor cantități la valori cuprinse între 20-20 și 5l/m² izolat peste 40l/m².

Aceste tipuri de fenomene vor fi de interes și mâine în majoritatea zonelor, iar sâmbătă aria acestora se va restrânge, în special în regiunile sudice și sud-estice ale țării.

Astăzi am atins valori de temperaturi ce au caracterizat o vreme caniculară în partea de sud-est a țării. Temperatura resimțită a depășit de asemenea 40° și cu siguranță pe parcursul săptămânii viitoare, mai ales de la mijlocul acesteia, vom discuta de temperaturi măsurate la umbră, de peste posibil 37° iar acestea asociate cu grad mare de umezeală, cu siguranță vor determina temperaturi resimțite care să depășească în regiunile extracarpatice 40 de grade", a spus Elena Mateescu, director ANM, la Antena 3 CNN.