Minivacanțe reduse de Crăciun și Anul Nou în 2022. Val de weekend-uri prelungite anul următor!

Anul acesta, sărbătorile de Crăciun și Anul Nou cad în weekend. Asta înseamnă mai puține zile libere plătite pentru români.

Sursa foto: pexels

Nașterea Domnului este sărbătorită, anual, pe data de 25 decembrie. Anul acesta însă, pică într-o zi de weekend, mai exact duminică, iar angajații vor avea o singură zi liberă plătită, pe 26 decembrie, a doua zi de Crăciun.

Din fericire, anul 2023 începe cu un weekend prelungit. Chiar dacă Revelionul cade în weekend, ziua de 2 ianuarie, zi liberă legală, cade într-o zi de luni, astfel încât românii se vor putea bucura de o minivacanță la început de an.

Însă 2 ianuarie nu este singura zi liberă din prima lună a lui 2023. Tot în ianuarie, românii vor mai avea parte de o zi liberă plătită. Mai exact ziua de 24, Ziua Unirii Principatelor Române.

Românii ar putea avea două noi zile libere legale

Mai mult decât atât, Partidul Social Democrat a depus la Senat un proiect de lege, inițiat de președintele partidului, Marcel Ciolacu şi liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, în care propune ca zilele de 6 (Sărbătoarea Botezului Domnului) şi 7 ianuarie (Soborul Sfântului Proroc loan Botezătorul) să fie declarate zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

Potrivit datelor oficiale furnizate de ultimul recensământ din anul 2011, 16.307.004 cetățeni români sunt creștini ortodocși, ceea ce reprezintă 86,45% din populația totală declarată a țării, spun inițiatorii proiectului.

”Pentru creștinii ortodocși Praznicul Botezului Domnului sărbătorit anual pe data de 6 ianuarie este sărbătorit şi de către credincioșii romano-catolici, grecocatolici și penticostali, care, potrivit aceluiași recensământ, însumează 7,34% din populația României. Sărbătoarea Botezului Domnului (Epifania) sau Bobotează, așa cum mai este numită în termeni populari, este unică și prin aceea că, în această zi, cea mai mare parte a credincioșilor ortodocși sunt prezenți la biserică pentru a primi Agheasmă Mare; în tradiția ortodoxă”, se arată în expunerea de motive.

Mai mult decât atât, Sfințirea cea Mare a apei sau Agheasmă Mare este o rânduială liturgică săvârșită doar de Bobotează.

”Susținem cele mai sus menționate pentru a asigura la modul concret libertatea de religie garantată la articolul nr.l8 din „Declarația Universală a Drepturilor Omului”, la articolul nr.lO din „Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene”, la articolul nr.9 din „Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, la articolul nr.29 din „Constituția României” precum şi de „Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor” în mai multe state europene, ortodoxe sau catolice, precum Austria, Cipru, Croaţia, Finlanda, Grecia, Italia, Polonia, Rusia, Slovacia, Spania ori Suedia, ziua de 6 ianuarie a fost inclusă ca sărbătoare legală, zi nelucrătoare, tocmai pentru importanța ei religioasă”, spun parlamentarii PSD.

Potrivit acestora, strâns legată de sărbătoarea Botezului Domnului este cinstirea celui care a săvârșit Botezul Domnului, Sfântul Proroc loan Botezătorul, în ziua de 7 ianuarie, în fiecare an.

”Pentru creștinii ortodocși care utilizează calendarul neîndreptat (zis de stil vechi), ziua de 7 ianuarie este importantă pentru că, la această dată, este prăznuită Nașterea Domnului. Din acest motiv, mai multe ţări din Europa, precum Belarus, Grecia, Georgia, Moldova, Rusia, Ucraina, Cipru, au reglementat data de 7 ianuarie ca sărbătoare legală în care nu se lucrează. în acest context, dată fiind importanța religioasă a zilei de 7 ianuarie, considerăm necesară şi declararea acesteia ca sărbătoare legală în care nu se lucrează”, afirmă PSD, potrivit News.ro.

”Având în vedere cele menționate mai sus, propunem spre dezbatere şi adoptare iniţiativa legislativă pentru completarea alin.(l) al art.139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, astfel încât zilele de 6 (Sărbătoarea Botezului Domnului) şi 7 ianuarie (Soborul Sfântului Proroc loan Botezătorul), sărbători deosebit de importante pentru creştinii ortodocşi, şi nu numai, să fie declarate ca zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează”, spun iniţiatorii.

Minivacanță de 5 zile în decembrie

Din fericire, în luna decembrie, românii vor mai avea parte de o minivacanță. 30 noiembrie, Ziua Sfântului Andrei, cade într-o zi de miercuri, iar joi este 1 Decembrie – Ziua Națională. Bugetarii vor avea liber și vineri, astfel încât mini-vacanța angajaților din sectorul public va ajunge la 5 zile, incluzând și weekendul.

Zile libere 2023

Din fericire, în 2023, majoritatea zilelor libere legale vor asigura mini-vacanțe pentru români, astfel.

Anul Nou: 1 și 2 ianuarie - duminică și luni

Ziua Unirii Principatelor Române: 24 ianuarie- marți

Vinerea Mare: 14 aprilie - vineri

Paștele ortodox: 16 și 17 aprilie- duminică și luni

Ziua Muncii: 1 mai - luni

Ziua Copilului: 1 iunie - joi

Rusalii: 4 și 5 iunie - duminică și luni

Adormirea Maicii Domnului: 15 august - marți

Sfântul Andrei: 30 noiembrie - joi

Ziua Națională a României: 1 decembrie - vineri

Crăciunul: 25 și 26 decembrie - luni și marți.

Modificări la Codul Muncii | Noi zile libere pentru angajați și variante flexibile de lucru

Apar mai multe modificări la Codul Muncii, adoptate de Camera Deputaților, după ce mai multe directive europene ar fi trebuit transpuse în legislația noastră încă de la 1 august.

Noile reglementări arată că salariații pot beneficia de mai multe zile libere, dar și de variante flexibile de lucru, potrivit romania-actualitati.ro.

Documentul legislativ prevede acordarea concediului paternal, a celui de îngrijitor, pentru situațiile în care un membru al familiei este bolnav de cancer, dar și a unor zile libere pentru situații neprevăzute urgente.

Neacordarea concediului de îngrijitor salariaților care îndeplinesc condițiile va fi sancționată cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

De asemenea, salariații vor putea cere pentru un timp limitat program de muncă individualizat, respectiv îndeplinirea obligațiilor de serviciu pe bază de telemuncă, program flexibil sau cu timp de lucru redus.

Durata activităţii desfăşurate regim de telemuncă nu poate depăşi cinci zile pe lună şi se poate aproba pentru funcţionarii publici care au copii cu vârsta de până la 11 ani, care acordă îngrijire unei rude, au o stare de sănătate care nu le permite deplasarea sau desfăşoară activităţi dintre cele stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ca putând fi realizate în regim de telemuncă.

Salariatul are dreptul de a absenta cel mult 10 zile lucrătoare de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului, în condiţiile informării prealabile a angajatorului şi cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului, mai prevede proiectul adoptat.

În cazul contractelor de muncă, angajatorii au obligația să precizeze, de exemplu, condițiile perioadei de probă, modalitatea de compensare a orelor suplimentare, dar și avantajele suplimentare acordate.

În plus, conform noilor prevederi, salariatul are dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai bune dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puţin şase luni la acelaşi angajator.

Angajatorul are obligația să-i răspundă motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

După votul din Parlament, proiectul de lege va fi trimis spre promulgare preşedintelui Klaus Iohannis.