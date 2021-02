Zvonuri de despărțire în cuplul Elena Udrea - Adrian Alexandrov

Contactat ulterior de jurnaliștii de la Click, Adrian Alexandrov le-a spus că este despărțit de Elena Udrea... doar de muncă. În acea zi ar fi fost reținut la birou, dar s-au văzut seara acasă.

Elena Udrea așteaptă între timp decizia în dosarul privind finanțarea campaniei electorale de la alegerile prezidențiale din 2009.

Procurorii cer pedeapsa maximă pentru Elena Udrea în dosarul în care este acuzată de corupție.

Elena Udrea a reacționat după solicitarea de pedeapsă în dosarul finanţării campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 2009.

”Cateva consideratii despre termenul de ieri din dosarul in care sunt acuzata alaturi de Ioana Basescu si alte 4 persoane. A fost ultimul termen, cel in care si procurorul si avocatii au pus concluzii.

Prima consideratie, acuzatiile se refera nu la campania electorala din 2009 de alegere a presedintelui Traian Basescu, asa cum gresit se spune, pentru ca procurorii au amestecat intentionat lucrurile, ca sa il implice pe fostul Presedinte ci la CAMPANIA PRIVIND REFERENDUMUL PENTRU PARLAMENT UNICAMERAL SI REDUCEREA NUMARULUI DE PARLAMENTARI LA 300!!!!!, desfasurat in aceeasi perioada cu alegerile prezidentiale.

Aici, intrebarea pe care am pus-o instantei, argumentat cu prevederile Constitutiei si ale Legii Referendumului, a fost cine este beneficiarul sumelor de bani care fac obiectul acuzatiei, cu care s-au platit panouri pe care era scris “Vino si tu la Referendum”????

A doua consideratie este referitoare la pedepsele spre maximul prevazut de lege, pe care procuroarea de sedinta le-a propus in ceea ce ma priveste pe mine, spre 12 ani!!!!!! Si pe Ioana, spre 15 ani!!!!!!!!!

Deci nimeni nu a luat niciun ban, nici macar nu s-a platit ceva pentru candidatul Traian Basescu, ci s-au platit panouri de informare cu privire la Referendum si cu indemnul catre cetateni la a participa la votul pe acest subiect de interes national, pe care l-am aratat mai sus ca fiind tema consultarii populare din 2009.

Si atunci, o intrebare pentru oamenii normali, care presupun ca mai exista in tara asta: cum sa ceri pentru implicarea in sustinerea unui Referendum, mai ales cu o astfel de tema, pedepse mai mari decat pentru omor, viol, pedofilie, trafic de droguri de mare risc etc.????

Cred ca daca o omoram pe Kovesi, cea care a vizat personal acest Rechizitoriu in 2017, aveam sanse la o solicitare de pedeapsa mai mica din partea DNA.

P.S. Daca prin absurd, beneficiarul panourilor cu mesaj privind Referendumul ar fi Traian Basescu, asa cum zic procurorii Bulancea si Kovesi, oare ea, care astepta cu infrigurare in sufrageria lui Oprea sa castige Traian Basescu alegerile, ca sa o mentina in functia de Procuror General si apoi sa o puna sefa DNA, nu e la fel de beneficiara?”, a scris Elena Udrea, miercuri, pe pagina sa de Facebook.