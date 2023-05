Ceaiul care curăţă vasele de sânge şi creşte imunitatea. Lidia Fecioru: "Se găseşte şi în România. Se poate bea cu lapte"

Un ceai original din Africa, dar care se găseşte şi la noi în România, ajută la curăţarea şi desfundarea artelor şi este plin de vitamina C, spune bioenergoterapeutul Lidia Fecioru.

Sursa foto: antena3.ro/pixabay.com

"Există un ceai foarte bun, se numește Rooibos, este din Africa de Sud, dar se găsește și la noi la plafar.

El este foarte bun pentru tot ce înseamnă diluarea sângelui și desfundarea vaselor sanguine, adică curățarea venelor.

Se prepară ca și un ceai negru.

Ceaiul rooibos are o culoare roz, gust bun şi îl putem îmbunătăți, îi putem adăuga un pic de lapte sau miere sau zahăr.

Lidia Fecioru: Ceaiul rooibos desfundă vasele de sânge şi creşte imunitatea

Se bea cel mult două căni pe zi, cam o perioadă de trei luni de zile.

El curăță vasele de sânge și îmbunătățește bine circulația periferică, adică nu există riscul de a se ridica tensiunea.

Ceaiul rooibos se găseşte la plafar, sub formă de niște frunzulițe roșii și crește imunitatea foarte bine.

În plus, are o cantitate foarte mare de vitamina C", a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la antena3.ro.