Horoscop 1-7 aprilie 2024, cu Mihai Voropchievici. Fericirea e în curtea Berbecilor, Fecioarele au parte de o schimbare benefică

Horoscop 1-7 aprilie 2024, cu Mihai Voropchievici. Fericirea și reușita sunt în curtea Berbecilor, Fecioarele au parte de o schimbare de situație benefică, iar pe Săgetători îi apasă emoţii puternice.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Berbec

Berbecul o carte foarte bună, excelentă. Cu alte cuvinte, aveți câștig de cauză pe toate fronturile. Fericirea și reușita e în curtea voastră, vă afirmați, vă sunt recunoscute meritele, clarificați foarte ușor și fericit orice situație care apare pe parcursul săptămânii viitoare. Doamne ajută! Pentru cei care sunt singuri, în săptămâna următoare, la orizont se vede o mare dragoste. Aveți grijă, nu o ocoliți, intrați direct în miezul problemei.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Taur

Taurul are roșu, o carte mai degrabă pozitivă, care demonstrează că Taurul are o energie bine canalizată săptămâna viitoare. Are multă forță activă și sunt dominați de tot ce înseamnă combativitate, dinamism, raporturi personale, forță de atracție fizică, magnetică. Cu alte cuvinte, o săptămână cu reușită asemănătoare vecinului de zodie.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Gemeni

Gemenii au şi ei o carte bună. Veți face o călătorie, posibil un scopuri proprii, personale. Descoperiți multe lucruri interesante, aveți șanse, succes, reușită și înaintați cu siguranță. Pentru cei fără obligații, o întâlnire frumoasă vă va reda o energie nouă.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Rac

Racul are o carte neutră, un cenușiu. E o săptămână în care el are nevoie să se liniștească, să stea în singurătate, să asculte poate o muzică plăcută sau sfatul unor oameni în vârstă care au trecut prin niște situații asemănătoare lui. Pur și simplu vrea să reflecteze la ce vrea el și să-și pună și la proba de încercare înțelepciunea dobândită până la vârsta respectivă.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Leu

Leul își ia zborul, își face elan, găsește surse de prietenie, are multe sentimente altruiste și pozitive, o mulțime de fluxuri benefice, multe schimbări rentabile. Cineva pe care nu l-ai văzut de mult îți face o vizită, iar relațiile amicale, prietene și cunoștințele noi se dublează sau se triplează. E o săptămână în care voi trebuie să vă luați în inima în dinți, să faceți primul pas și să vă îndreptați spre ceea ce vă interesează. Iar dacă e vorba de dragoste, să vă duceţi spre acel cineva.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Fecioară

Apare bulgărele de foc la Fecioară, ceea ce înseamnă schimbare de situație benefică, deplasări, rapiditate în executare. Șansa e de partea voastră, dar trebuie să vă asumați răspunderea rapidă în orice situație. Aveţi întâlniri benefice și mici călătorii.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Balanță

Balanța a ajuns să se înalțe pe cel mai înalt pisc. Totuși, are o carte neutră, care mai simbolizează și demararea unei acțiuni și începutul într-o nouă legătură, dacă sunteți fără obligații. Veți avea energie combativă, aşa că lansați-vă. Iar cei bătrâni nu fac altceva decât să-și relanseze relația, deci pasivitatea se exclude pentru Balanțe în săptămâna care urmează.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Scorpion

Scorpionul are Stea, ce simbolizează începutul unei noi acțiuni, o activitate profesională reușită și o realizare materială pozitivă. Întâlnirea voastră cu o persoană mai în vârstă va pune bazele solide ale unei relații de care veți beneficia ambii mult timp.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Săgetător

Săgetătorul are o carte neutră. E o săptămână în care Luna îl invită pe Săgetător, adică pe Jupiter, să fie în conjuncție și să se înțeleagă bine. Ești obosit, te-au captivat multe lucruri, ești tu receptiv, dar emoțiile te năpădesc de multe ori. Așa că dacă te apasă emoții puternice, poți să reconsideri toate amintirile de demult. Dar să știi că indecizia și pasivitatea ta te trezesc la realitate, iar realitatea e mai bună decât pasivitatea. Așa că fii tot cel care ești tu și rezolvă-ți problemele.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Capricorn

Semilune pentru Capricorn. În curând veți face o alegere. Dar există din partea voastră îndoială, dualitate, neliniște, ezitare și există o rivalitate cu o anumită persoană. Înainte de a acționa, semilunele vă invită să reflectați. O întâlnire cu prietenii vă va ajuta să luați o decizie sau să faceţi o alegere între două persoane pentru afaceri sau pentru iubire.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Vărsător

Vărsătorii au triunghiul, o carte neutră care totuși simbolizează importanța comunicării și a schimburilor de idei, de păreri, de experiență. O reuniune de familie vă va ajuta să înțelegeți care sunt, de fapt, adevărurile, nu numai cele ale voastre. Pentru cei fără căsătorie sau fără o obligație, apare o atracție, dar așa cum ei nu-și doresc decât persoane intelectuale, şi atracția aceasta este mai mult intelectuală decât fizică. Trebuie să vorbiți în schimb, pentru că dialogul vă va ajuta, având un rol important, să vă clarificați sentimentele. Vreți sau nu?

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Peşti

Peştii au Pătratul, o carte neutră care simbolizează începutul unei noi acțiuni. Și ei, dacă n-au o acțiune, e rău. Măcar în profesie. E foarte interesant că acțiunea pe care o veți începe se lasă cu o realizare materială pozitivă. Întâlnirea cu o persoană mai în vârstă vă ajută să vă limpeziți gândurile și să puneți bazele unei relații solide cu cei din jurul vostru, a spus numerologul Mihai Voropchievici, sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la antena3.ro.