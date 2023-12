Horoscop 2024, cu Cristina Demetrescu. Leii şi Scorpionii au mult succes, Balanţele au un an karmic şi trec dintr-o extremă în alta

Horoscop 2024, cu Cristina Demetrescu. Astrologii spun că 2024 va fi un an care pentru unele zodii vine cu schimbări, aduce prosperitate şi oportunităţi.

Sursa foto: pixabay.com - Cristina Demetrescu/Facebook

"Axa vieţii este pe axa Berbec-Balanţă care este mai debrabă un segment instabil, aş spune că este un bipolar, cu bune şi cu rele, cu albe şi cu negre.

Destinul este în zodia Berbecului, un semn marţian, şi se arată un an mai conflictual, iar karma în zodia Balanţei arată nişte tendinţe de creştere a extremismului în mai multe planuri. Trecem aşa dintr-o extremă în cealaltă.

Anul 2024 poate să vină cu foarte multe surprize, însă din punct de vedere financiar este un an bun, în care oamenii pot profita de pe urma lui Jupiter în Taur.

Nu e vorba de câştiguri peste noapte, ci de idei inovatare, de investiţii pe termen lung", a spus, miercuri, astrologul Cristina Demetrescu.

Horoscop 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Berbecul trebuie să atace cu curaj anul 2024, dacă nu a avut un plan în 2023, pentru că destinul este în zodia lui. Deci, curaj şi independenţă şi, dacă nu vor avea idei, există riscul să fie constrânşi să se pună pe drumul lor. De asemenea, pot învăţa şi pot câştiga, iar toate lucrurile pe care le investesc anul acesta reprezintă idei profitabile pentru ei, sunt lucruri care se schimbă, se schimbă lumea, mediul în care trăiesc, prietenii, ceea ce înseamnă că Berbecul îşi schimbă practic tot cadrul odată cu repunerea pe noul drum.

Horoscop 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Taurii au de profitat până în luna mai, pentru că marele benefic este pe zodia lor, iar această energie este bună şi pentru viaţa lor personală. Se pot îndrăgosti, pot face copii, pot face căsătorii, dar pe de altă parte el creşte ca forţă profesională. Deci marea concentrare trebuie să fie pe el însuşi, pe ce poate să facă, pe ce poate să dovedească, chiar dacă se teme un pic să nu piardă ce are. Probabil că are nevoie de mai mult curaj.

Horoscop 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Gemenii se preocupă mai mult în prima jumătate a anului de sănătatea lor, a familiei, dar în sensul bun, pentru că au un aliat de partea lor, şi anume Jupiter. Este şi bine să facă lucrul acesta, iar asta aduce puţin mai mult optimism. Nu trebuie să piardă nici pasiunile lor, pentru că ele sunt profitabile în acest moment, şi nici prietenii care îi susţin şi care vin cu idei bune către această zodie. De asemenea, ei trebuie să se pregătească să înveţe, să evolueze, să facă studii, să exploreze chiar acolo unde a rămas terenul neexplorat.

Horoscop 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

În 2024, Racii sunt mai mult canalizaţi către evoluţie profesională. Pentru următorii 20 de ani, religia lor va fi transformarea, deci trebuie să iasă cumva din zona de confort. Sunt şi oameni care îi vor ajuta atunci când ei încep să se deschidă, atât în activităţi profesionale, ca angajaţi, dar şi ca antreprenori.

Horoscop 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Leii care simt anumite constrângeri în această perioadă trebuie să ştie că ele nu vor trece de la sine, ci pur şi simplu prin decizii ferme şi multă voinţă. Sunt două categorii de Lei: unii care simt constrângerea şi spun că trece anul şi va fi bine, dar nu e aşa. E vorba despre decizii ferme cu mai multă voinţă şi toate ideile creative sunt la ei, deci să nu se teamă să le pun în aplicare. Dar sunt şi Lei care nu simt lucrul acesta, pentru că au depus foarte mult efort şi ei au mult succes până în luna mai, din punct de vedere profesional. Deci ar trebui să profite de toate oportunităţile, pentru că sunt şi lucruri care vin spre ei. Mai multă presiune la Lei, din punct de vedere partenerial, conjugal şi ar trebui să aleagă foarte bine în cine să aibă încredere în următorii ani.

Horoscop 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Fecioara trece printr-o perioadă de schimbare, destinul este pe această casă a transformărilor, dar pare că nu ştie cu ce să înceapă, pentru că este şi Luna neagră acolo în Fecioară şi poate unii se tem, poate unii nu au încredere că vor reuşi. Eu zic să înceapă cu schimbarea cea mai mică, pentru că după o mică schimbare vin toate celelalte schimbări, e ca atunci când schimbi o placă de faianţă acasă şi apoi trebuie schimbat tot. Deci trebuie să înveţe, să exploreze, să-şi dea examenele, pentru că toată partea de dezvoltare profesională care vine după 26 mai, atunci când Jupiter trece în Gemeni, trebuie să se agaţe de ceva. Adică nu poate veni o creştere, dacă ei nu s-au pregătit.

Horoscop 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanţă

Balanţa are un an karmic şi va fi puţin afectată şi de eclipsele din martie, aprilie, septembrie, octombrie, care ne vor influenţa de fapt pe toţi, dar şi după data de 30 iunie, când Lilith, Luna neagră, va intra în zodia Balanţei, iar aceşti nativi trec dintr-o extremă în cealaltă. Adică, dacă a fost slab, acum va fi gras, dacă a fost singur, acum va avea pe cineva. Extremele sunt şi bune, dacă vorbim de vicii, de exemplu. Dar viaţa lor personală se schimbă, norocul lor se schimbă, pot exista evenimente, nunţi, căsătorii, contracte şi trebuie să muncească mai greu şi să vadă şi dacă cumva nu li se respectă drepturile.

Horoscop 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Scorpionii sunt în 2024 într-un an mai emoţional, mai degrabă sunt interesaţi de introspecţie. Dacă apucă să se supere sau să se bucure ori să se îndrăgostească, s-ar putea să o tot ţină aşa, într-o astfel de stare. Patrimoniul lor se schimbă, astfel că dacă se duc către un nou obiectiv profesional, e posibil să schimbe casa, locul, oraşul, ţara. Un an profitabil pentru Scorpioni, după 26 mai.

Horoscop 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Pentru Săgetători, este un an în care trebuie să-şi pună la punct partea de comunicare, de scris, de vorbit, să apeleze la calităţile lor didactice şi autodidactice. Pentru ei, va fi un an îndreptat mai mult către interior, către familie, părinţi, casă. Multă muncă acasă, se orientează către zona gospodăriei. De asemenea, un an foarte bun sentimental pentru Săgetători, cei care vor să îşi găsească dragostea, să facă copii, dar şi pentru cei care vor să creeze.

Horoscop 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Capricornii, dacă au şefi, nu o să fie bine, pentru că sunt sub impactul deciziilor altora şi nu le place, iar dacă sunt ei şefii trebuie să fie foarte atenţi, pentru că nu mai au energia sau vibe-ul care trebuie în zona aceasta de conducere. Se inversează puţin lucrurile: Capricornul este o zodie profesională prin definiţie, dar a venit momentul să echilibreze puţin balanţa, pentru că destinul lor este orientat mai mult spre familie, casă. Poate trebuie să construiască o casă, poate trebuie să se mute undeva, foarte multe hârtii, multă birocraţie. Dar merită, pentru că pentru următorii 20 de ani, se schimbă sursele de bani şi asta înseamnă că dacă cineva până acum avea un salariu decent, acum se poate îmbogăţi.

Horoscop 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Vărsătorii sunt practic oamenii viitorului, acolo intră planeta Pluto şi va aduce foarte mari schimbări în viaţa lor, în mentalitatea lor. Dacă se schimbă lumea din jurul lor, se vor schimba şi ei, adică intră într-un val din acesta colectiv, în care unii se lasă purtaţi, iar alţii vor fi ei liderii care vor da tonul sau cei care vor genera moda, dar trebuie să înveţe să se promoveze, să facă marketing, publicitate, pentru că sunt oameni care au talent, dar nu ştiu să se exprime din punctul acesta de vedere. Apar mai multe constrângeri financiare pentru Vărsători, dar nu trebuie să forţeze, să nu facă credit, să nu se împrumute. Înseamnă că nu trebuie să aibă bani în acel moment, pentru că trebuie să se gândească la altceva.

Horoscop 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Peşti

Peştii sunt sub bagheta lui Saturn care este planeta profesor şi trebuie să devină conştienţi de lecţia prin care trec. Mai mult decât atât, ei sunt esenţe tari în sticluleţe foarte mici şi, de obicei, se vând foarte ieftin. Anul acesta este despre alchimie, despre a învăţa să multiplici şi să diluezi această esenţă tare în apă multă şi să o distribui public, colectiv, să oferi oamenilor ce ai tu mai bun. Dacă te naşti cu un talent şi nu-l şcoleşti, este foarte posibil ca acel talent să rămână aşa nedescoperit şi este păcat, a spus astrologul Cristina Demetrescu, miercuri, la Digi 24.