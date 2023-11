Horoscop decembrie 2023, cu Mariana Cojocaru. Racii vor avea o lună excepţională, iar Mercur retrograd le dă planurile peste cap Capricornilor

Horoscop decembrie 2023, cu Mariana Cojocaru. Gemenii vor fi ca o oală sub presiune din cauza lui Mercur retrograd, iar Capricornilor le va da planurile peste cap, dar Racii sunt în vizorul Universului şi vor avea o lună excepţională.



Horoscop cu Mariana Cojocaru, pentru Berbec

Berbecul stă sub semnul unei conjuncții Soare-Marte în luna decembrie, care îi provoacă la duel, din cauza lui Marte. Deși practic în luna decembrie, soarele va fi în Săgetător și ar trebui să spunem tir, arbaletă, dar nu e tocmai așa. Duelul poate să fie un duel de idei, o confruntare deschisă, dar constructivă, pozitivă sau poate să fie o confruntare nu foarte plăcută. Să nu uităm că acolo este axa karmică, iar pe zona matrimonială, colaborări, parteneriate avem Venus cu karmă negativă și atunci îi forțează pe Berbeci să vadă lucrurile diferit. Pe de o parte, poate să fie un duel blând, unde există mănuși de catifea sau duelul în care se aruncă mănușa, clasic, pentru că ei, în esență, sunt niște războinici. Pe de o parte, vor încerca să provoace pentru a înțelege cât de mult sunt răsfățați, iubiți, adulați sau, pe de altă parte, dacă acolo discutăm de o competiție între cei doi, cum au evoluat fiecare, mergem iar la planul relațional. Este o lună în care relațiile sunt luate la întrebări și nu vor fi momente simple, ci momente în care cu toții vor înțelege de ce trebuie să existe relație, de ce trebuie să existe o asociere, un parteneriat, o colaborare, care este greutatea, dacă merită sau nu. Prin urmare, vorbim de o axă karmică, unde foarte multe chestiuni vin din ultimii 9-19 ani sau și mai mult, ancestral, din viețile anterioare, pentru că noi am venit pe pământ cu o misiune clară. Până nu rezolvăm restanțele din viețile anterioare, ca să nu mai zicem că am mai făcut și în viața asta, nu avem cum să ne găsim stabilitatea, liniștea și pacea.

Horoscop cu Mariana Cojocaru, pentru Taur

La Tauri, avem două planete retrograde foarte grele: Uranus retrograd, care nu e simplu, e rebel, e nonconformist, are structura lui și în general nu îi dă liniște Taurului când este într-o astfel de poziție și un Jupiter retrograd, care nici el, în alianță cu Uranus, nu îl face pe Taur atât de liniștit cum era altădată. Deci îl agită peste poate şi, prin urmare, paza bună trece primejdia rea. În astfel de condiții, în luna decembrie, Taurul trebuie să fie atent la polițe restante, facturi restante, la relațiile pe care le are cu cei din jur, pentru că există posibilitatea de a rezolva niște acte, de a lăsa loc de bună ziua, de a-i căuta pe cei din trecut care i-au făcut bine și acum ar trebui, într-o formă sau alta, să-și reîntoarcă serviciile. Să nu uităm că Venus este patroana Taurului, iar acum pe karmă negativă poate să îl pună pe Taur în tot felul de situații, în sensul de a fi mai afectuoși, mai romantici, mai sensibili ca niciodată și în egală măsură, mai dornici de a avea în viața lor un element de stabilitate emoțional-afectivă, deci din zona aceasta romanțată a vieții. Ori luna decembrie cred că vine cu un plus în sensul acesta, pentru cei care sunt în căutare de o mângâiere, de o vorbă bună, de o vorbă caldă și, de ce nu, de relația cu partea nevăzută, cu lumea de dincolo. Este la fel de important să înțeleagă că într-o astfel de lună pot primi mesaje în vis de la persoane dispărute. Nu știu în ce măsură pot ei să descifreze, dar emoțional, încărcătura va fi foarte mare.

Horoscop cu Mariana Cojocaru, pentru Gemeni

Gemenii vor face în așa fel încât să înțeleagă faptul că în prima parte a lunii sunt mult mai activi și sunt mult mai dornici să dreagă lucrurile, să facă, să desfacă, să pună țara la cale. După care Mercur va intra în mișcare retrogradă și le va înfrâna foarte multe din dorințele acestea, din avântul, din pornirea pe care o au. Poate că dintr-un punct de vedere poate fi mai bine, pentru că îi face și pe ei mai așezați, și meditativi și mai relaxați, că planetele au planuri, nu ne pot lăsa tot timpul așa într-o agitație continuă și într-o efervescență. Vor încerca să se ocupe de ei, să nu uităm că pe zodia opusă vom avea Soare cu Marte și practic vor fi constrânși, se vor simți ca niște geniști, fie să dezamorseze ceva, fie să găsească o soluție legată de o problemă, mai degrabă ce ține de sănătatea lor sau a unei persoane dragi. Oricum e, vor fi ca o oală sub presiune, gata să de pe afară, ca un vulcan, gata gata să erupă. Și, atunci, datorită faptului că vor crește energiile în amplitudine, dacă nu vine Univerul să dezamorseze toată povestea aceasta, nu e bine.

Horoscop cu Mariana Cojocaru, pentru Rac

Din start am zis că aspectele care vor fi în luna decembrie vizează pe locul trei-patru Racul și Capricornul sunt vizați în mod direct. Deși Soarele va fi în Săgetător și va fi cu Marte, faptul că avem axa karmică cu Venus în Balanță și în Berbec, Racii sunt și ei acolo în vizorul Universului, în sensul în care aici aș împărți lucrurile în două. Este și Vesta, un asteroid foarte interesant care împarte așa: toți Racii care sunt cuminți, inocenți, fără pată, vor avea o lună excepțională, de departe. Cei care nu corespund trăirilor, vibrațiilor, chemărilor acestui asteroid Vesta, pot avea încercări și pot avea cumpene, încercări pe zona familiei, domiciliului, casei, pe zona carierei, în sensul în care vor trebui să găsească o cale comună, un numitor comun, în așa fel încât să împartă și capra, și varza. Prin urmare, sensibilitatea Racilor va fi deosebită în luna decembrie.

Horoscop cu Mariana Cojocaru, pentru Leu

Pentru Lei vom avea conjuncția Soare-Marte în tranzit pe cea de-a 5-a casă a horoscopului lor general și, prin urmare, se va pune problema relațiilor cu persoanele dragi sufletului. Și aici, dincolo de partea sentimentală, mă refer la relația cu copiii, nepoții, toate rudele. Pe urmă relația pe care o au cu zona de altruism și de dăruire, pentru că unde sunt sentimentele, acolo trebuie să fie și altruismul și dăruirea, relația cu animalele, relația cu animalele abandonate, cu persoanele mai puțin norocoase, pentru că este o lună în care cu adevărat se spune că trebuie să facem ceva pozitiv pentru noi, dar constructiv și pentru cei mai puțin norocoși decât noi. În general, Leii sunt foarte generoși, dar se spune că trebuie să și fie respectați la adevărata lor valoare. Este o perioadă în care, datorită faptului că Mercur retrograd va intra în sectorul astral al sănătății, acolo trebuie să fie foarte atenţi la sănătate, mai ales pe zona de stres. E o lună în care trebuie să se tempereze, să își găsească zona de echilibru interior, emoțional. Mai vorbim de o parte care ține de comunicare și de călătorii, că Mercur retrograd nu este favorabil, dar avem o axă karmică în care se spune că anumite călătorii vor fi aproape obligatorii.

Horoscop cu Mariana Cojocaru, pentru Fecioară

Fecioarele vor avea trăiri intense, iar unele pot fi chiar periculoase, în sensul în care de teamă să nu facă vreo greșeală și să aleagă corect întotdeauna cum își doresc ele, că sunt pedante, corecte, există riscul să exagereze. Prin urmare, toate deciziile pe care urmează să le ia Fecioara într-o astfel de lună trebuie să fie foarte bine gândite. Vor amenaja casa, vor face tot felul de lucruri interesante, dar Soarele cu Marte poate să avertizeze asupra riscului de accidente domestice. Deci dacă vreți să aranjați ferestrele sau balcoanele, atenție mare de tot, atenție la aparatură, instalații, pentru că există riscuri de luxații, de intervenții chirurgicale. Anumite perioade trebuie calculate, trebuiesc gândite, dar una peste alta, Fecioara va fi foarte dinamică în luna decembrie și își va dori foarte mult să găsească zona în care singurătatea, izolarea, întru iluminare să facă parte din reconectarea spiritului la energia pozitivă a Universului. De ce? Pentru că este Luna neagră acolo în Fecioară şi cu Lilith, în general, nu e de joacă. Poate să ascundă tot felul de pericole, de aia am și zis trăiri intense, și chiar periculoase.

Horoscop cu Mariana Cojocaru, pentru Balanţă

În luna decembrie, Balanțele vor avea mari dileme în amor. Faptul că Venus este în rezonanță cu karma negativă pune punctul pe i într-o relație de suflet, într-o relație importantă, intensă. Sigur, unii pot să nu aibă pe nimeni în viața lor și atunci Venus poate avea planuri pentru acești oameni, în sensul în care ar putea să-și găsească pe cineva, dar trebuie să deschidă ochii. În altă ordine de idei, Venus, în rezonanță cu karma negativă, poate atrage atenția asupra revenirii unei relații dintr-o viață anterioară. Să nu uităm că vorbim de karmă și de Venus, iar aici ochii trebuie deschiși mari, pentru că nu are cum să știe dacă a fost o relație care s-a terminat cu bine sau dimpotrivă. Deci, atenția trebuie distributivă. Deci Balanțele sunt provocate pe relații, și nu oricum și nu simplu.

Horoscop cu Mariana Cojocaru, pentru Scorpion

Scorpionii au planuri pentru ei, dar și pentru cei de din jur. Pentru unii, în luna decembrie pot să simtă că destinul lor merge înfrânat, datorită faptului că pe zodia opusă avem Uranus retrograd și Jupiter retrograd și cu Soarele natal al Scorpionului, lucrurile nu evoluează exact cum își doresc. Şi atunci unii pot fi foarte agitați, să-și iasă din fire și să spună cine știe ce lucruri, vor încerca unii să fie foarte diplomați și acolo să găsească zona prin care să fie și ei mulțumiți, dar și cei dragi lor să fie mulțumiți. Iar în plan profesional, să lase loc de bună ziua, pentru că tensiunile sunt crescute și pentru că într-o astfel de lună foarte mulţi vor căuta să se analizeze ei pe interior dacă au făcut bine, dacă au evoluat bine și ce ar mai trebui să facă să nu iasă de pe axa destinului. Pentru acest lucru, în primul rând totul ține de evoluția corectă în plan spiritual, ca și trepte. Fiecare are o misiune a lui karmică, fiecare are o axă a lui care diferă de axa de la această perioadă. Scorpionii sunt dornici de cunoaștere și de conectare la univers și de a nu face pași greșiți pe evoluția lor spirituală. Și atunci setea de cunoaștere de multe ori îi poate duce pe niște terenuri alunecoase, iar Venus aici se joacă, te poate duce într-o zonă în care tu să te simți confortabil, dar în realitate, să fii pe o cărare lăturalnică, deci aduce capcane.

Horoscop cu Mariana Cojocaru, pentru Săgetător

Este luna lor zodiacală prin excelență, vom avea tandemul acesta Soare-Marte pe tot parcursul perioadei și o conjuncție Soare-Marte, care îi face pe unii foarte activi, pe alții foarte bătăioși, iar pe unii din ei îi poate face critici, cinici, să nu uităm de Mercur retrograd din Capricon. Pe de o parte, unii caută să elucideze anumite mistere care țin de viața lor, de chemarea lor, de destinul lor. Pe alții îi pune în ipostaza de a căuta noi proiecte sau noi parteneri, partenere din punct de vedere sentimental, afectiv, chiar cu mai multe opțiuni. Pentru că Soarele în conjuncție cu Marte și Venus de pe karma negativă poate aduce, iată că o veste bună, îndrăgostiri la o primă vedere. Ei fiind într-o căutare de ceva acum și văzând viața ca pe o competiție, trebuie să gestioneze foarte bine evenimentele lunii. Există şi riscul de a afce alegeri greşite, pentru că Marte, fiind impulsiv și fiind instinctiv, te poate arunca în valurile acestea care se pot transforma în adevărate vârtejuri, torenţi.

Horoscop cu Mariana Cojocaru, pentru Capricorn

La Capricorni, în luna decembrie, în primul rând, Mercur, care le dădea un plus de agilitate, de isteţime, de inteligență, chiar capacitate de a comunica, că ei sunt mai timizi așa de felul lor și mai puțin comunicativi, ne trezim că intră în mișcare retrogradă și îi pune în tot felul de situații: de amânat anumite lucruri, dat program peste cap, dat agendă peste cap, planurile făcute azi mâine s-ar putea să fie schimbate. Pot să fie schimbate în sensul bun, dar la fel de bine pot să fie schimbate de destin, în sensul în care pe ce te bazai astăzi, peste 1-3 zile nu te mai poți baza: partener, anturaj, stabilirea unor evenimente importante. Deci Mercur poate să aducă dispute, dispute sentimentale, chiar gelozii, deși nu sunt adepta unor astfel de analize. Dar da, în luna decembrie, cei care se știu mai geloși, mai furtunoşi trebuie să fie mai temperaţi și mai atenți cu ei. Trebuie să se tempereze cei care se simt așa de pasionali, de posesivi, de geloși, care îşi trăiesc o viață plină de aventură.

Horoscop cu Mariana Cojocaru, pentru Vărsător

Vărsătorii se vor simți între ciocan și nicovală în luna decembrie, în sensul în care ei, care vor să așeze lucrurile ca la carte și să nu deranjeze pe nimeni, să împace pe toți, iată că vor fi puși în situații foarte interesante. Înseamnă că poți să primești o ofertă din dreapta, o ofertă din stânga și să-ți mai vină una peste și să nu știi cum să-i mulțumești pe toți, să nu deranjezi pe nimeni. Cum ei sunt cunoscuți ca fiind prin excelență genul acela împăciuitor, diplomat, în luna decembrie vor face în așa fel încât să nu deranjeze, să nu tulbure, să își găsească ei colțul lor de liniște, de meditație, de analiză, chiar de bilanț, pentru că decembrie, pentru Vărsător, va fi o lună de bilanț în sensul bun al cuvântului. Într-o astfel de lună, spui cele bune să se adune, cele rele să se spele, vei încerca să găsești o cale interesantă care să rezolve chestiuni care țin de casă, domiciliu, familie, relație cu rudele, chestiuni care țin de carieră, cum să le prioritizezi pe toate în așa fel încât să îți rămână timp și pentru tine.

Horoscop cu Mariana Cojocaru, pentru Pești

Sunt vești bune pentru Pești. Saturn va intra în mers direct, nu e de aici, de colo, pentru că e o planetă grea în general, mai nimeni nu-și dorește să aibă un Saturn retrograd pe astrogramă. Faptul că revine la sentimente mai bune în luna decembrie este o veste excepțională, mai ales că vor avea mai multă libertate, nu se vor simți la fel de constrânși. Este și o chestiune de percepție, pentru că Saturn mai făcea și opoziție cu Lilith din Fecioară și aveai impresia că tot ce se întâmplă în exterior reprezintă pentru tine niște poveri foarte mari, un fel de pietre care îți pot fi legate de picior și de care nu știi cum să te debarasezi, nu ştii cum să scapi. Este foarte bun Saturn chiar și retrograd, atunci când vorbim de spiritual, de regăsire, de relația cu Universul, credința și lucrurile acestea importante, din punctul meu de vedere, chiar esențiale. Vor primi mesaje în diverse forme și în special în vis, iar aceste mesaje vin într-un fel anume și ele trebuie decriptate, înțelese exact raportat la astrograma fiecărui om în parte. Aici probabil că pot exista anumite neînțelegeri ale nativilor Pești, dar în general trebuie să fie foarte atenți la relațiile pe care le stabilesc cu cei din jur, la relația de suflet și la relația matrimonială, a spus astrologul Mariana Cojocaru, la emisiunea Lumea nevăzută.