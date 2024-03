Horoscop 11-17 martie 2024, cu Mihai Voropchievici. Universul le scoate în cale Balanţelor iubirea, Berbecii au o săptămână excelentă 

Horoscop 11-17 martie 2024, cu Mihai Voropchievici. Urmează o săptămână cu puține bulversări pentru zodii, dar cu multe beneficii.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Berbec

Berbecul are Soarele. Pentru Berbec, săptămâna viitoare este o săptămână excelentă, în care fericirea și reușita sunt partenerii voștri de viață. Aveți posibilitatea să vă afirmați, vă sunt recunoscute toate meritele, clarificați foarte ușor orice situație care apare ambiguă, dați dovadă de multă vitalitate. Cei care au înclinații spre artă şi spre creație au succes. E vorba de Berbecii care iubesc muzica, sculptura, pictura sau meșterii populari care vor fi şi recompensați. Oricum, aveţi o creativitate ieșită din comun.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Taur

Taurul are Steaua, trei - carte foarte bună. Începeți o acțiune nouă săptămâna viitoare. O activitate profesională pe care o desfășurați voi își are reușită, dar reușita este pe partea pe care voi o iubiți cel mai mult: realizare materială pozitivă. O întâlnire cu o persoană mai în vârstă vă va ajuta să puneți bazele solide a unei viitoare afaceri sau unui parteneriat benefic din punct de vedere financiar pentru voi.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Gemeni

Gemenii au Semilunele. Exact cum sunt semilunele, așa sunt și Gemenii săptămâna viitoare: ba ezită, au îndoială, ba sunt dualiști, ba au neliniști. Au multă rivalitate cu cei din jur și tendința de a acționa pe primul impuls, așa că trebuie să reflectați înainte de a acționa.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Rac

Racii au Orizont, o carte foarte bună în care voi veți fi în săptămâna viitoare stăpâni pe situație, veți face toate lucrurile așa cum vă place vouă. Într-o călătorie, posibil și în străinătate, veți descoperi o frumoasă legătură, o frumoasă întâlnire, mai ales pentru cei care nu au parteneriat și care în final se poate materializa, nu chiar în săptămâna următoare, printr-o căsătorie. Există și modalitatea când amândoi fiind de acord se poate ajunge la o căsătorie fulger. E o săptămână cu succes, cu reușită. Pentru cei care se ocupă de afaceri, semnarea unui contract avantajos este în așteptare.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Leu

Leul e cu Clepsidra, are o săptămână când bună, când rea, e cu oscilații. Dar în cadrul săptămânii respective, are o zi de pasiune exacerbată. Are niște sentimente exclusive, pe care vrea neapărat să le comunice, dar ulterior își dă seama că nu era rost să le comunice, devine gelos, dur și se supără din te miri ce, poate fi chiar și posesiv. E o săptămână în care folosirea resurselor financiare este la cote superioare, adică e o săptămână în care Leii vor fi mai cheltuitori un pic.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Fecioară

Fecioara are Luna, carte neutră. E o săptămână în care Fecioarele se lasă pradă iluziilor, visurilor, se cufundă undeva în mărginimea orizontului și a neantului și trăiesc din amintirile plăcute, frumoase. Dar asta nu face altceva decât să vă accentueze emoțiile puternice și undeva indecizia și pasivitatea. Dacă vreți o situație mai bună, ieșiți după incidența lunii și acționați așa cum simțiți voi că vreți să acționați.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Balanță

Balanța are cenușiu - o săptămână destul de nebenefică pentru acțiuni. Are perioade de refugiu, caută să citească şi face tot ce înseamnă îmbunătățirea cunoștințelor, dar din sfaturile altora. E ca și cum ai pune mâna pe cartea lui Osho și ai lua-o la răsfoit, dar ai face-o pagină cu pagină. Dai dovadă de prea multă seriozitate, pudoare și timiditate. E posibilă și o recompensă tardivă, bani la care tu renunțasei demult, te gândeai că i-ai pierdut, îi considerai pierduți, iar acum apar la orizont. O relație durabilă s-ar putea manifesta pentru acele Balanțe care vor să scape de singurătate. Universul vă scoate în cale o persoană pe care ați putea să o iubiți.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Scorpion

Furtuna este pe Scorpion - o carte negativă. Scorpionii sunt bulversați de o situație care nu le dă stare de liniște, sunt plini de furie, caută dispute, orgoliul lor rănit și sacul de nervi pe care îl are vor neapărat să-i verse în capul cuiva sau asupra unor persoane care l-au deranjat. Dacă se întâmplă chiar într-un parteneriat care nu e consfințit cu o verighetă, insistența partenerului în a-l domoli pe celălalt nu face decât să-i accentueze starea de agitație și se poate produce chiar și o ruptură violentă. Deci o săptămână foarte complicată pentru Scorpion.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Săgetător

În schimb, pentru Săgetători, schimbări rentabile, cineva vă face o vizită, aveți sentimente altruiste și pozitive, influxuri benefice şi întăriţi relațiile cu prietenii. Într-o relație, cei care n-au obligații sunt obligați să facă primul pas, să se îndrepte spre acea persoană, deoarece este o ocazie unică de a-și întemeia ulterior un cămin.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Capricorn

În schimb, Capricornul are triunghiul - o carte neutră. E o săptămână în care comunicarea este prioritară, pentru Capricorn. Comunicarea puteți să o aveți verbală, la un telefon, prin scris, un mail, un SMS. E posibil pentru cei singuri să apară o atracție intelectuală, deci nu fizică. A deschis cineva gura, a spus două vorbe bombastice, frumoase, pompoase și gata, Capricornul a luat-o pe urme.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Vărsător

Vărsătorul are tot o carte neutră. Realizarea voastră materială pozitivă datorită unei noi acțiuni în profesie se va datora numai întâlnirii cu o persoană mai în vârstă care vă va ajuta în afaceri și în tot ce faceți, inclusiv la serviciu, să puneți bazele unei relații solide. Vărsătorii nu prea își doresc ceva a la long, ei vor ceva efemer, pasager.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Pești

Iar Peștii s-au împrăștiat în Cosmos, e o carte excelentă care simbolizează pentru ei, ca de obicei, reușită, chiar reușită excepțională, deznodământ fericit al unei situații sau o dragoste cu adorație, inclusiv dacă ești căsătorit sau nu. Pentru cei singurei, poate o întâlnire superbă în care se poate consfinți o uniune urmată de fericire și cu recompense, a spus numerologul Mihai Voropchevici, sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la antena3.ro.