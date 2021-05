Lidia Fecioru: Din acest motiv apar tumori la copii cu vârste foarte fragede

''Nu numai din experiența mea de bioterapeut, ci toată lumea își pune întrebarea de ce copiii, până într-un an sau un an și ceva, au tumori. Le luăm așa la țintă. Și își pun întrebarea cu ce a păcătuit acest copil atât de mic că are o problemă așa de gravă. Este vorba despre informații intrauterine.

Deci, în momentul când o mamă rămâne însărcinată ea nu trebuie să aibă nicio secundă vreo frică - pentru ea, pentru sănătatea ei sau a copilului pe care îl poartă în pântece. Multe mame văd foarte multe cazuri și spun 'să nu dea Dumnezeu să aibă copilul meu așa ceva.

Dar frica aia, cu informația de frică ce se instalează intrauterin se duce țintă - către ea sau către copil. Sau îi este frică să nu aibă ea vreo boală în perioada de sarcină ca să ducă sarcina foarte bine. Și aceste informații se transmit copiilor.

De aceea noi avem foarte multe cazuri cu ADHD, cu dublă personalitate, cu tot felul de tumori. Am văzut copil de 1 an și 3 luni cu un diabet de 500. Despre ce vorbim? O mamă care a dus o sarcină excepțională, în schimb copilul, cu probleme

Deci, noi trebuie să gândim, să ne controlăm gândurile foarte bine', a spus Lidia Fecioru.

