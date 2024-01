Lidia Fecioru: "Femeia bigudiu și bărbatul lipitoare creează dependențe bolnăvicioase!" | Cele mai mari greșeli pe care le fac femeile și bărbații atunci când flirtează 

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a vorbit la emisiunea "Adevăruri ascunse" despre comportamentul femeilor și bărbaților atunci când flirtează și despre greșelile pe care le fac cei în căutarea unui partener.

Păstrarea naturaleții este unul dintre lucrurile importante, indiferent de genul protagoniștilor, subliniază Lidia Fecioru.

"Eu mă uit la unele, cum le sclipesc ochii când li se trimite, așa, câte-o cafeluță pe WhatsApp. 'Bravo', zic, 'dacă doar cu asta te mulțumești, e perfect. Ești ușor de mulțumit.'

În fine, oamenii trebuie să le încerce pe toate. Din punctul meu de vedere, trebuie să încerce orice formă de abordare, pentru că după aia o să apară una și o să zică 'Ce noroc am avut! Am făcut asta și uite ce bărbat mișto am lângă mine'. Iar prietena ei o să spună: 'Ce proasta am fost, că n-am făcut și eu!'

Și atunci, să le lăsăm pe toate să se bată cu telefonul peste cap. Oricum, dacă nu vor trăi experiențele, vor avea regrete.

Ai regrete și dacă le trăiești, și dacă nu le trăiești.

Lidia Fecioru: Dacă ție chiar îți place de cineva, arată-i că ești interesată, nu-l ține pe jar

Forma asta de abordare, să-i arunce o privire unui bărbat, înseamnă a-l băga în seamă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te faci bigudiu și să te așezi pe creierii lui. E vorba de o abordare mult prea agresivă. Există femeile se duc prin tot orașul, încearcă să vadă care sunt prietenii din jur(ul bărbatului), fac săpături cum să ajungă să intre în cercul în care el se învârte. Sunt manevre multe, dar asta e prea agresivă, este destul de obositoare, și de o parte și de cealaltă.

Când simți că cineva te urmărește tot timpul, de multe ori îți vine și greață de drăgălășenia asta agasantă, libidinoasă. Joci prea multe jocuri, adică jocul poate părea intens și plăcut, dar bărbații care își doresc adevărat o relație nu vor continua să urmărească o femeie care nu știe ce își dorește.

Dacă ție chiar îți place de cineva, arată-i că ești interesată, în loc să încerci doar să-l ții pe jar.

Umorul poate fi sarcastic, iar sarcasmul în umor, de foarte multe ori, nu este un instrument pe care chiar să-l putem folosi pentru a atrage atenția cuiva. Nici sub formă de glumă să nu facem mișto de partenerii noștri, de soții noștri, de iubiții noștri.

E important și unde, în ce context, în ce conjunctură ești. Acolo unde suntem trei-patru familii care ne știm foarte bine, îți permiți să mai faci mișto. Dar când ești într-un anturaj unde cunoști doar două-trei persoane și pe majoritatea nu le cunoști, nu e bine să faci chestia asta. Arată o lipsă de respect și față de tine, și față de persoana cealaltă. Încerci să pari ceea ce nu ești.

Lidia Fecioru: Părintele Calistrat spune pe TikTok că îi este frică de femeile foarte pioase

Am văzut că părintele Calistrat avea un filmuleț foarte mișto pe TikTok și spunea, apropo de chestia asta, că lui de multe ori îi este frică de femeile foarte pioase.

Adică vrei să pari femeie serioasă, să pari o doamnă (sau un domn), să faci nu știu ce. Dar, de fapt, ori e dracul învelit în cârpiță, ori mai bine singur.

Naturalețea este, cu siguranță, mult mai ușor aprobată, acceptată de cealaltă persoană: n-o deranja, pentru că așa își bea ea cafeaua, acesta e felul ei. Sau nu îl deranja, pentru că el, când s-a culcat, știi că două ore nu trebuie să-l deranjezi.

Chestiile astea sunt foarte importante, pentru că rămâi natural. De multe ori, printre prietenii mei auzeam că 'Lidia nu-i sănătoasă, ea are o problemă'. Și eu îi întrebam: 'Dar ce problemă am? Măi, voi știți că eu așa sunt. Nu sunt altfel!'

Lidia Fecioru: Conjunctura în care ne aflăm e importantă pentru felul în care vorbim și ne comportăm

Totuși, sunt foarte atentă la conjunctura în care vorbesc. Adică, dacă aș vrea să îi spun unei prietene de-a mea ceva, nu strig în gura mare, să mă audă toată lumea. Însă dacă e să iau apărarea cuiva, atunci da, (o spun) în gura mare.

Contextul contează, cred, cel mai mult și când faci glume, și când vorbești lucruri serioase. Eu prefer să mi se spună adevărul. În loc de culmea politeții, prefer adevărul.

Știu că așa e cel mai bine. Dacă aș vedea o prietenă de-a mea că e nu e ok și că i se întâmplă ceva sau i se 'sapă' niște chestii, eu n-aș putea să stau și să-i zic apoi 'eu știam, dar n-am vrut să-ți spun'.

De ce să nu-ți spun? Îți spun, pentru că ești prietena mea sau prietenul meu și țin la tine. Prefer așa, decât să se spună că "băi, e o lingușitoare și o vulpe".

Lidia Fecioru: Femeia care încearcă să fie lipitoare devine 'bigudiu'. Se creează o dependență bolnăvicioasă!

Se spune că bărbații își doresc o femeie de care să aibă grijă, pe care să o ocrotească. Dar nu e bine să încerce să fie 'lipitoare', că devine 'bigudiu'. Ai crede că asta este o dovadă a iubirii, dar nu este. Se creează o formă de dependență bolnăvicioasă. Asta nu e ceva legat de gen, se poate întâmpla și într-o parte, și în cealaltă.

Am să vă povestesc cu un caz. Aveam o pacientă de la Buzău, al cărei bărbat era depresiv și stătea acasă, nu muncea pe nicăieri. Ea venea la mine la tratament și el nu voia să rămână singur acasă, că i se face rău. Și umbla după coada ei: oriunde se ducea ea, el era lângă ea. Și i-am zis: 'Băi, tu ești putoare? Ce mă enervezi!"

I-am spus: "Fii atentă, încuie-l într-o zi în casă, lasă-l să facă atac de panică și să-l duci la salvare." Păi, ce Dumnezeu? Ești putoare, nu vrei să muncești, spui că ți-e rău, dar nu faci nimic să-ți fie bine și stai s-o chinui pe femeia asta, să te târâie după ea toată ziua.

Însă el avea tendința de a o controla, pentru că era gelos. Și își făcuse o dependență din asta, că el fără ea nu se simte bine. Lipitoare! Ideea e să lași și femeia sau bărbatul să vină către tine, pentru că dacă o să fii așa, sufocant(ă), nu e ok", a spus Lidia Fecioru în cadrul emisiunii "Adevăruri ascunse".