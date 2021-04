Mihai Voropchievici a lipsit de la emisiunea Adevăruri Ascunse: "Am încurcat-o şi eu, stau cuminte acum"

"Eu sunt cel care nu am, dar dacă sunt în contact cu cei care au am încurcat-o şi eu, stau cuminte acum. Eu sunt negativ, am făcut două teste. E foarte important. Unul din patru, atât a fost. Doamna de lângă mine, doamna de acasă. Este ok, e o pasă pe care o trecem uşor.

Mulţumim lui Dumnezeu. Nu e ceva care să ne dea peste cap. Dar asta este, unde-i lege nu-i tocmeală. Stăm la televizor.

Toate măsurătorile pe care le-am făcut au fost în parametri. Sunt în carantină şi sunt în garanţie. De ce să îmi fie teamă? Drac mort şi raţă înecată nu ai să vezi niciodată. Suntem toţi, păcătoşii din casă, toţi patru, avem un tonus extraordinar.

Mergem mai departe, mai scriem la cărticică, mai jucăm un joc de societate.

Cred că l-am adus (n.r. virusul) de peste mări şi ţări. În urmă cu vreo două-trei săptămâni. Cine ştie de unde? Simptome nu am avut şi dacă am simţit că a fost ceva în neregulă un pic, o durere în spate, o tuse, a trebuit să facem un test.

Cea mică, ea este autoarea, a venit cu testele, ei sunt şi vaccinaţi", a declarat Mihai Voropchievici.

