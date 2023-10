Zodii de bărbaţi care nu ştiu să lupte pentru iubire, horoscop cu Mihai Voropchievici

Sunt bărbaţi care nu ştiu să lupte pentru persoana de lângă ei. Asta şi înainte de căsătorie, dar se poate întâmpla şi în timpul căsătoriei, pentru că mulţi au senzaţia că trebuie să fie tot timpul ca în luna de miere.

Când eşti într-o relaţie cu cineva, la un moment dat poţi să întâmpini dificultăţi, iar asta e normal, pentru că fiecare se loveşte de aşa ceva, dar important este cum faci faţă la provocări: împreună, nu singur. Cu cât ai mai multă experienţă în relaţie, cu atât îţi dai seama mai repede de ce e nevoie sau ce are nevoie partenerul şi ce îşi doreşte, iar tu trebuie să fii alături de el, să lupţi alături de el ca să obţină acel lucru.

Sunt şi unii bărbaţi care nu sunt predispuşi să lupte.

Scorpion

Bărbaţii Scorpion sunt extraordinar de orgolioşi pe cât sunt de pasionali şi fac, de multe ori, o obsesie pentru partenerele lor, dar asta nu îi împiedică să se dea la o parte, să nu lupte pentru relaţia de iubire atunci când intervin probleme sau când, undeva, este zgândărit ego-ul lui uriaş. Sunt suspicioşi şi datorită acestui fapt au probleme în a le oferi încredere partenerelor. Se tem de trădarea partenerei chiar şi atunci când nu sunt motive. Se deschid greu în faţa cuiva şi asta nu se întâmplă nici măcar după ani de relaţie. Îi va fi greu să cunoască cu adevărat partenerul pentru că e absent. De teamă ca el să nu sufere, orgoliosul Scorpion nu luptă pentru partener. Poveştile pe care le spune reprezintă un mecanism de auto-apărare. Când intervin provocări şi certuri, Scorpionul dă bir cu fugiţii pentru a se asigura că nu el e cel care va suferi cel mai mult.

Săgetător

Dragostea Săgetătorilor arde rapid şi strălucitor. La începutul relaţiei este atât de atent cu tine şi face atât de multe planuri de viitor încât crezi că el este alesul, sufletul-pereche fără îndoială. Dar această scânteie se poate stingere foarte repede, iar în curând el rămâne cu un sentiment de regret şi plictiseală. Săgetătorii caută mereu acea scânteie seducătoare în relaţii şi, de fapt, în tot ceea ce fac, nu numai în relaţii, dar uită că viaţa nu e numai roz. E o mare provocare pentru ei să navigheze peste momentele dificile din cuplu, mai ales atunci când partenera le arată latura serioasă, suferinţa şi lupta de care trebuie să dea dovadă. Fiind atât de independent, îi e mai uşor să fugă decât să rămână şi să lupte.

Vărsător

Îi place să fie într-o relaţie atunci când are impresia că petrece timp cu cea mai bună prietenă, dar la fel de mult îi place să fie şi singur, să petreacă timp cu el însuşi. Este una dintre cele mai temperamentale zodii de bărbaţi, ceea ce înseamnă că poate fi fericit şi satisfăcut în relaţia cu partenera lui azi, iar mâine poate crede că nu e ceva de care are nevoie în viaţa lui, aşa că are tendinţa de a renunţa la o relaţie mai repede decât îi place să recunoască, pentru că se gândeşte tot timpul dacă nu cumva i-ar fi mai bine singur, mai ales atunci când apar problemele de cuplu. Angajamentul pentru parteneri nu îi vine natural. Se degrevează aruncând vina pe parteneră.

Gemeni

Este cel mai indecis bărbat din zodiac, cunoscut pentru cât de imprevizibil este în iubire. Într-o zi îţi declară dragoste eternă, iar în următoarea te lasă baltă ca să participi la o întâlnire sau un eveniment. Nu este niciodată exact ceea ce simte pentru parteneră aşa că nu are motivaţie să lupte în situaţii sau vremuri grele. Preferă faza lunii de miere decât perioadele în care apar problemele şi tinde să îşi facă bagajele şi să plece. Singurul gen de parteneră care îl convinge să rămână este cea care nu ia lucrurile prea în serios şi transformă totul într-o joacă provocatoare, inclusiv rezolvarea problemei.