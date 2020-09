Daniel Băluță, primarul Sectorului 4: "Pe 27 septembrie votăm pentru copiii noștri"

Daniel Băluță este unul dintre candidații la un nou mandat. Primar al Sectorului 4 în perioada 2016-2020 a demonstrat că atunci când vrei, se poate! A arătat că se poate să aduci o viață mai bună comunității tale și candidează, acum, pentru a putea continua proiectele de modernizare și dezvoltare ale Sectorului 4.

Părinte, medic și primar. Și-a pus în joc toate resursele și a pariat pe o singură carte: o viață mai bună pentru oamenii din Sectorul 4! Cum privește scena campaniei electorale, pe ce s-a bazat propria campanie și cu ce program vine în noul mandat, ne dezvăluie în interviul pe care a avut amabilitatea de a ni-l acorda.

Reporter: Cum vi s-a părut această campanie?

Daniel Băluță: Fiecare campanie are specificul ei. Anul acesta, din cauza pandemiei SARS-CoV-2 am fost constrânși să ne supunem rigorilor impuse de nevoia de a ne apăra sănătatea. Întâlnirile față în față au fost limitate, la fel și adunările în piețe, parcuri și așa mai departe. Am găsit noi căi de a ajunge la oameni.

Reporter: A fost ceva ce v-a deranjat la această campanie?

Daniel Băluță: Am remarcat că foarte puțini candidați au venit cu un program concret, închegat, pentru oameni. Cei mai mulți au aruncat în luptă calomnia, critica, șantajul. Au jignit, au minițit, au manipulat.

Reporter: Cum a fost campania dumneavoastră?

Daniel Băluță: Plină, antrenantă, provocatoare și frumoasă. Am avut ocazia să cunosc, dar și să reîntâlnesc, atât direct cât și virtual, extrem de mulți oameni din sectorul nostru care mă susțin, care își doresc să vadă noile proiecte împlinite. Am avut prilejul să descopăr noi nevoi ale cetățenilor de aici, pentru care deja am soluții și sunt nerăbdător să le pun în practică, împreună cu echipa mea. Avem proiecte cu care am intrat în linie dreaptă pentru finalizare, iar cu altele suntem în faza de început. Această interacțiune intensă cu oamenii care locuiesc în sectorul 4 mi-ar plăcea să o continui și după data de 27 septembrie. Foarte mulți dintre ei au venit cu idei, cu propuneri interesante, pertinente pentru modernizarea sectorului nostru și mă bucură foarte mult să văd cum comunitatea noastră se implică în viața sectorului. O administrare bună o faci printr-un bun dialog cu opinia pubilcă, cu cetățenii, printr-o colaborare deschisă, constructivă, bazată pe respect reciproc. Sincer, sunt deosebit de onorat de încrederea bucureștenilor din Sectorul 4.

Săptămânile acestea au putut să-și reamintească de unde am pornit acum 4 ani. Au văzut ce am reușit să facem, împreună, pentru sectorul nostru. Ce urmează să facem. Îmi place să las faptele să vorbească.

Eu cred că în alegerile pentru primari contează foarte mult omul. Ce poate face el pentru comunitate, cât de mult își dorește, real, să facă pentru cei care i-au acordat încrederea lor. Cât de mult iubește oamenii și cât de interesat este să aducă prosperitatea și confortul în viața lor.

Este mult mai simplu când oamenilor le arăți fapte. Le spui făcând, că îți pasă de ei. Că vrei să aibă locuri de muncă bine plătite, o viață ușoară, sănătoasă, că vrei să își ducă copiii la școli moderne, sigure, că îți dorești să aibă mai mult timp pentru familiile lor, să respire un aer curat, să aibă unde să își petreacă timpul liber.

Reporter: Câteva proiecte finalizate?

Daniel Băluță: Sunt foarte multe. Cum spuneam, încrederea oamenilor din Sectorul 4 și voința de a face m-au motivat să merg înainte. În acești 4 ani am început modernizarea masivă a Sectorului 4 și am investit major în sănătate, în infrastructură, în educație. Am început să construim pentru protejarea mediului înconjurător și îmbunătățirea calității aerului din sudul Bucureștiului și, până acum, am plantat peste 30.000 de copaci și am amenajat mii de spații verzi. Am am reușit să anvelopăm peste 600 de blocuri și am reabilitat și am pus în siguranță școlile și grădinițele din întreg sectorul. Am construit peste 200 de locuri de joacă, unde copiii noștri pot să își petreacă timpul și pot face mișcare în aer liber în condiții de igienă și siguranță. Am amenajat cea mai mare parcare publică din București. Peste 750 de locuri sunt deja folosite de bucureșteni în ”Parcarea cu Tei” de lângă Palatul Național al Copiilor. Am început programul de digitalizare a administrației locale și mă pot mândri că Sectorul 4 este cel mai SMART sector din București.

Sunt doar câteva dintre proiectele pe care le-am realizat pentru dezvoltarea comunității noastre. Și acesta este doar începutul!

Știu că împreună, doar împreună, vom face din Sectorul 4 noua capitală Bucureștiului.

Reporter: Proiecte de viitor?

Daniel Băluță: Programul pe următorii 4 ani este și mai complex. Spre deosebire de 2016, când am pornit de la zero pe aproape toate palnurile, acum, consolidăm și creștem economic, educațional, sanitar și social viața oamneilor din Sectorul 4. Despre unele dintre proiecte am vorbit deja, pe unele dintre ele le-am demarat. Vom construi o stație de metrou în cartierul Berceni, care va transforma zona de sud a Bucureștiului într-un veritabil hub de business. Am primit banii – 50 milioane euro de la Ministerul Fondurilor Europene și pot spune că am intrat în linie dreaptă cu acest proiect.



Începem, împreună cu Federația Române de Hochei pe Gheață, construcția unui patinoar olimpic în curtea Liceului Traian Vuia, pe un teren de 2,5 hectare. Patinoarul va fi acoperit și va avea peste 1.500 de locuri în tribune. Va găzdui atât campionate naționale și internaționale de hochei și patinaj artistic, cât și diferite spectacole pentru public.

Aducem o nouă premieră și vom construi primul teatru din Sectorul 4! Va fi amplasat în parcul Tudor Arghezi pe care îl amenajăm pe Bulevardul Metalurgiei

Consider că accesul la cultură nu este un moft, ci un drept, așa că am finalizat procedura de proiectare a acestui obiectiv de investiții extrem de important și urmează să lansăm licitația publică privind construirea teatrului.

Vom finaliza programul de extindere și modernizare a infrastructurii rutiere , dar și reabilitarea termică a tuturor blocurilor din sector.

Sunt doar câteva proiecte pe care le avem în vedere și povestesc acum despre ele pentru că mie îmi place să vorbesc aplicat, despre ce am făcut. Iar aceste proiecte sunt în diferite faze de execuție.

Reporter: Cum vede familia dumneavoastră perspectiva unui nou mandat?

Daniel Băluță: Întotdeauna m-am bazat pe familia mea. Este oaza mea de liniște, de speranță, de fericire. Întotdeauna am ținut cont de părerea celor mai importante persoane din viața mea și mereu m-am condus, în tot ce am făcut, după hotărârea de a le face mândre de mine.

Familia mea mă susține mereu. Toate deciziile le luăm împreună. Cu toții ne dorim o viață mai bună la noi acasă, în Sectorul 4 și pentru asta muncim cot la cot. Ca părinți, ne dorim tot ce este mai bun pentru copilul nostru, și fiecare zi înseamnă încă un pas în construirea viitorului pentru toți copiii, nu numai pentru îngerul nostru iubit. Este normal ca fiecare părinte să își dorească o viață cât mai bună pentru copilul lui, să îl aibă în preajmă mereu. Mă străduiesc să le îndeplinesc aceste dorințe sau măcar o parte dintre ele, tuturor părinților din sectorul 4.

Reporter: Cum se împacă pregătirea medicală cu administrația publică?

Daniel Băluță: Experiența m-a învățat că cele două sunt complementare, îmbinându-se foarte bine una cu cealaltă. Ambele înseamnă dragoste de oameni, empatie, hotărâre, chemarea de a ajuta, de a face ceva bine, de a fi parte din viața oamenilor, chiar să fii îndăgostit de casa ta, iar Sectorul 4 este casa mea și a familiei mele.

Pregătirea medicală m-a ajutat foarte mult, de exemplu, când am gândit proiectele pe sănătate, m-a ajutat enorm de mult, deși niciodată nu mi-aș fi dorit să trecem prin experiența pandemică a acestui an, în această perioadă de luptă cu SARS-CoV-2 și ravagiile lăsate în urma lui. Am știut exact unde, când și cum să acționez. În continuare, însă, fac apel la conștiința, responsabilitatea și conformarea tuturor cetățenilor din Sectorul 4: suntem foarte departe de câștigarea războiului cu noul coronavirus. Noi, administrația, luăm toate măsurile, dar singuri, numai noi, nu vom face față. Avem nevoie de tot concursul cetățenilor din Sectorul 4. Acest război este unul de echipă. Doar împreună vom reuși să avem grijă de sănătatea noastră și a celor dragi.

Reporter: Ce mesaj vreți să le transmiteți alegătorilor din Sectorul 4, acum, la final de campanie?

Daniel Băluță: După 4 ani petrecuți împreună, în care ei, oamenii din Sectorul 4, au fost în permanență pe locul 1 pe lista mea de priorități, vreau să îi asigur că și în continuare voi lupta tot pentru ei. Hai, că se poate!

Îi rog pe toți oamenii din Sectorul 4 să nu se lase influențați de zvonuri. Să gândească, să treacă orice informație prin prisma judecății lor, să analizeze faptele, lucrurile palpabile, pe care le pot vedea, trăi și simți ei. Exact ca Toma. Să pună în balanță, corect, fără patimă, viața lor de acum 4 ani și viața lor de azi.

Îi rog să iasă duminică la vot. Fără teamă. Să iasă masiv la vot. Și să aleagă pentru o viață bună, tihnită. Să aleagă continuitatea, cu gândul la copiii lor, la viitorul copiilor lor.

Participarea la vot nu îi va supune niciunui pericol. Îi asigur cu toată fermitatea de acest lucru. Suntem pregătiți și le asigurăm toată siguranța în secțiile de votare. Avem măști, avem dezinfectanți, vom asigura păstrarea distanței sociale.

Am luat absolut toate măsurile pentru ca votul să se desfășoare în cele mai sigure condiții.

Hai, că se poate! Duminică, votăm pentru copiii noștri!