Vaccinarea anti COVID-19 ar putea începe înainte de Revelion! Comisia Europeană: "Începem această campanie pe 27 decembrie"

După ce Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a anunțat marți că va decide autorizarea vaccinului împotriva coronavirusului cu 8 zile mai devreme, pe 21 decembrie, șefii Comisiei Europene se gândesc la demararea campaniilor de vaccinare în toate statele membre UE pana la finalul anului.

"În sfârşit, de acum într-o săptămână, primul vaccin va fi autorizat, aşadar vaccinările vor putea începe imediat în toate statele UE.", a declarat Președinta Comisiei Europene în Parlamentul European.

"Pentru a ieși din pandemie avem nevoie de 70% din populație vaccinată. Este o sarcină imensă. Să începem, deci, cât mai curând posibil această campanie de vaccinare, împreună, în 27 decembrie, cu un debut în aceeaşi zi", a mai spus Ursula von der Leyen.

To end the pandemic, we need up to 70% of the population vaccinated.



This is a huge task. So let's start rapidly with the vaccination together, as 27, on the same day.



As we have been united through the pandemic, we will get out of it together & united. pic.twitter.com/bpFpkjUuGR