Judecătoarea care a intrat în camera cu voturi de la Sectorul 1, audiată la SIIJ

Judecătoarea Olimpia Crețeanu, care apare și ea pe înregistrare și se aude cum îi certa pe membrii secției de vot pentru haosul din sala de depozitare a voturilor a ajuns și ea, marţi, în fața procurorilor SIIJ, potrivit ştiripesurse.ro.



Reamintim dialogul purtat de judecătoare la momentul incriminat, aşa cum reiese din filmarea care a pus alegătorii pe jar.

Judecător Olimpia Crețeanu: Nu găsesc listele permanente și listele suplimentare. Cum ați făcut dumneavoastră aici? Ceilalți zic că a zis să pună ștampilele, să pună toate materialele, adică listele suplimentare, listele permanente, să le pună în saci și ia-le de la mine...



Procuror Bogdan Nicolae Sprîncu: Știți procedura. E o hotărâre a...



Judecător Olimpia Crețeanu: Unde sunt sacii, atunci?



Procuror Bogdan Nicolae Sprîncu: A zis să sunăm președinții, să vedem unde i-au lăsat.



Judecător Olimpia Crețeanu: Cum a zis? Păi și cum verifici dumneata dacă ăla mi-a trimis mie acolo... Are sigiliul pus? Păi, unde dracu' sunt, mă, pe sacii ăia cu rechizite? Că n-am văzut niciun sigiliu. De unde știu eu că ăla mi-a pus mie listele permanente, domnu' de acasă sau în coșurile de gunoi de pe stradă?

Eu întreb acum unde este sigiliul pe sacii cu rechizite, unde au fost și ștampilele. Am găsit ștampile în saci, acum. Aia cu VOT am găsit!



Procuror Bogdan Nicolae Sprîncu: Ei trebuia să le aibă pe toate sigilate. Dar face primirea doar la saci.



Judecător Olimpia Crețeanu: Și erau sigilați sacii? Unde sunt listele electorale, listele permanente și listele suplimentare? Că oamenii ăștia au înnebunit aici!