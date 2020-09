Tânărul anonim, candidat la primăria unui oraș, care a obţinut mai multe voturi decât cei 7 contracandidaţi la un loc

Ezechiel Belţic, în vârstă de 26 de ani, a câştigat alegerile cu 57% candidând din partea partidului Alternativa Dreaptă. Concret, Belţic a obţinut mai multe voturi decât toţi ceilalţi şapte contracandidaţi la un loc. El a avut 2.372 de voturi, fostul primar care a candidat din partea PNL a avut 891 de voturi, candidatul PMP, 463, cel a al PSD- 196, scrie Adevărul.ro.

Următorii au obţinut între 43 şi 56 de voturi. Un nou primar are şi oraşul Milişăuţi, acolo unde a alegerile au fost câştigate de candidatul USR PLUS Vasile Cărare. La Broşteni, funcţia de primar a fost adjudecată de candidatul partidului ProRomânia, Alexandru Hurjui.

Primarii oraşelor Cajvana, Dolohasca, Frasin, Gura Humorului, Liteni, Siret, Solca şi Vicovu de Sus au obţinut câte un nou mandat. În cazul comunelor, suprize au fost înregistrate la Horodnic de Jos, acolo unde a câştigat tânărul Ionel Andrişan de la USR, la Valea Moldovei, unde primarul în funcţia a fost învins de candidatul PSD Romică Floriştean, la Mănăstirea Humorului, unde a câştigat Viorel Croitoru de la USR.

PNL a obţinut în total 53 de mandate de primar, PSD are 48 de primari, PMP – patru primari, USR PLUS a câştigat trei mandate de primar, iar Partidul Alternativă Dreaptă are un mandat. Mandate de primar au obţinut şi patru candidaţi independenţi.