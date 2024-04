AUR se topește la Buzău. O nouă filială se dizolvă din cauza acuzaţiilor de candidaţi impuşi

AUR se topeşte la Buzău, după ce o nouă filială se dizolvă din cauza candidaţilor impuşi la alegerile locale din 9 iunie 2024.

Liderul filialei AUR Nehoiu din judeţul Buzău, Toni Băcescu, a anunţat că pleacă împreună cu echipa sa din partidul AUR din cauza candidaţilor impuşi.

Motivul principal invocat este faptul că liderii AUR Buzău au ignorat eforturile și meritele filialei Nehoiu, refuzând să aloce locuri eligibile pe lista candidaților la Consiliul Județean, așa cum fusese promis inițial, notează stiridinsursebuzau.ro.

"Vă aduc la cunoștință un mesaj pe care nu m-as fi așteptat să vi-l transmit, dar astăzi, în urma ședinței biroului politic local, am decis să părăsesc, împreună cu echipa, partidul AUR.După 3 ani de muncă, activitate politică susținută, sute de membri înscriși în organizație și nimic de reproșat echipei noastre, conducerea organizației județene a AUR Buzau ne-a întors spatele.Din orice punct de vedere, mai ales meritocratic, organizația noastră merita cel puțin două locuri eligibile pe lista candidaților la Consiliul Județean, locuri care au fost promise inițial de către conducerea județeană a AUR Buzău, ulterior, în lista candidaților la CJ, organizatia Nehoiu neavând nici măcar un reprezentant.De asemenea, conducerea județeana AUR Buzău, a făcut presiuni asupra conducerii AUR Nehoiu, cu privire la întocmirea listei de candidați pentru consiliul local, impunându-ne persoane și ierarhii. Din cauza modului in care am fost tratați la acest moment, concluzionez ca nu mi-as fi putut duce la îndeplinire programul si proiectele pentru Nehoiu și nehoieni.

Nu regret munca, iar rodul muncii, se reflectă într-o echipă puternică pe care am construit-o, alături de care rămân. Am încredere că cei peste 400 membri ai AUR Nehoiu vor înțelege hotărârea pe care am luat-o și mă bazez pe susținerea lor în viitoarele mele proiecte politice”, a declarat Toni Băcescu, fostul coordonator al filialei AUR Nehoiu.