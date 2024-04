Daniel Băluţă şi-a lansat candidatura pentru un nou mandat în Sectorul 4 din Bucureşti

Ne aflăm, astăzi, în Patinoarul Berceni Arena, unul dintre marile proiecte pe care le-am realizat în ultimii ani și singurul de altfel din București. Am petrecut alături de dumneavoastră momente de neuitat, atunci când am inaugurat Pasajul Europa Unită și Parcul Tudor Arghezi, când ne-am adunat laolaltă cu miile, sau atunci când am aprins împreună luminițele de sărbători. Au fost momente unice pe care le-am trăit la intensitate maximă, am simțit ce înseamnă o comunitate unită, de la cel mai mic, până la cel mai în etate locuitor al Sectorului 4. Mai avem puțin și dăm drumul la Clinica de Stomatologie, încă puțin și vom inaugura și acest patinoar în care ne aflăm acum, iar lista poate continua, pentru că proiectele nu se vor opri aici. Vom mai construi un pasaj rutier la Apărătorii Patriei, vom ridica de la zero o unitate de pompieri în cartierul Tineretului, vom extinde magistralele de metrou M2 și M4, vom extinde și Parcul Tudor Arghezi, vom face școli, grădinițe, creșe și vom continua programul de eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din sectorul nostru. #haicasepoate #totulpentruoameni #danielbaluta