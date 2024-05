Gabriela Firea şi Daniel Băluţă anunţă că un nou teatru va fi construit în Sectorul 4 din Bucureşti

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Bucureşti, şi Daniel Băluţă, candidatul PSD-PNL la Primăria Sectorului 4, au anunţat, astăzi, că un nou teatru va fi construit în Sectorul 4.

"Este un privilegiu să avem, astăzi, posibilitatea să începem şi ultima promisiune pe care am făcut-o în anul 2020. Am promis că vom face un teatru şi astăzi am început în mod efectiv construcţia acestui obiectiv de care comunitatea noastră, şi nu numai, are nevoie. În ultimii ani, de altfel, comunitatea Sectorului 4 a adoptat o viziune modernă şi durabilă de dezvoltare. Dovadă sunt străzile curate, iluminate, infrastructura educaţională, creşele, grădiniţe, şcolile, liceele, infrastructura sanitară, unităţile medicale pe care deja le-am finalizat şi pe cele pe care le-am început şi le vom începe. Infrastructura de transport, pasajele, lărgirile şi toate acestea sunt obiective realizate cu un aport important din bugetul local, pe de o parte, pe de altă parte din programe guvernamentale şi, mai presus decât orice, din bani europeni, pentru că banii europeni, apartanenţa la Uniunea Europeană a reprezentat o şansă pentru comunitatea Sectorului 4 de dezvoltare", a declarat Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4.

"Aici, cu siguranţă, vor veni la teatru bucureşteni din toate sectoarele, nu doar cei care sunt aici. Şi îmi aduc aminte, de asemenea, că în mandatul de primar general am înfiinţat un teatru nou, de la zero. Primul teatru dedicat dramaturgilor români, care există şi acum, şi se bucură spectatorii care merg să îi vadă pe actorii preferaţi şi să vadă munca regizorilor şi tuturor oamenilor de scenă. Noi ne dedicăm astăzi culturii, ceea ce este un lucru minunat. Nicio naţiune nu poate să reziste în timp, fără istorie, fără cultură, fără tradiţii, fără educaţie şi de aceea îl felicit pe colegul meu, Daniel Băluţă, că pe lângă multele proiecte dedicate investiţiilor în infrastructură, în fluidizarea traficului, în sănătate, iată că are dedicaţie şi dorinţa de a investi şi în cultura poporului nostru", a explicat şi Gabriela Firea, candidat PSD la Primăria Bucureşti.