Dr. Rafila dezvăluie cum a ajuns să candideze pe listele PSD la alegerile parlamentare

Alegeri parlamentare 2020. Cunoscutul profesor Rafila, reprezentantul României în Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), a spus ce l-a făcut să candideze din partea PSD la alegerile parlamentare programate pentru 6 decembrie 2020.

Alegeri parlamentare 2020. Prof. Rafila: Ciolacu este adaptabil şi are vorbele la el

"Domnul Ciolacu este un om deschis, care este foarte rapid adaptabil situaţiilor cu care se confruntă, are vorbele la el, are seriozitate şi mi s-a părut că – cel puţin în raport cu mine – absolut tot ceea ce am discutat a avut o urmare firească", a spus prof. dr. Alexandru Rafila, potrivit digi24.ro.

Medicul Rafila, reprezentantul României la OMS, a precizat că l-a cunoscut recent pe liderul PSD, Marcel Ciolacu.

Alegeri parlamentare 2020. Rafila deschide lista PSD pentru Cameră

Alexandru Rafila va candida la alegerile parlamentare din 6 decembrie pe listele PSD, urmând să ocupe prima poziţie pentru Camera Deputaţilor.

Alegerile parlamentare sunt programate pentru 6 decembrie 2020.