Firea: "Dacă Iohannis acceptă aşa ceva, va fi un pumn în plex dat poporului român"

Dacă şeful statului nu va accepta, "va fi un pumn în plex dat poporului român", este de părere Firea.

"Sa nu uitam aceste imagini! Elevi si studenti la "scoala on line prin copaci, dupa net" si bunicute scoase din piete sa-si vanda marfa in frig, in strada.

Firea: Preşedintele ţării, premierul şi PNL, sancţionati prin vot

Dispretul fata de români, promisiunile neonorate, aroganta, angajarea clientelei politice in posturi de raspundere sunt cateva dintre motivele pentru care presedintele tarii, premierul si PNL au fost sanctionati prin vot.

Dar, simpla demisie a lui Orban nu rezolva deloc problema si nu arata ca vinovatii pentru starea tarii au inteles mesajul romanilor.

Ce este normal sa se intample acum, daca mai exista respect fata de dorinta explicita a oamenilor?

Presedintele sa accepte propunerea de premier din partea PSD - partidul castigator in alegeri -, si demisia urgenta a ministrilor care, in frunte cu Orban, au ingropat tara din punct de vedere sanitar si economic.

Tataru - calaul Sanatatii,

Anisie - calaul Educatiei,

Cîtu - calaul Economiei

Grinda - calaul Administratiei, etc.

Firea: Ştiţi ce fac acum miniştrii lui Orban, în loc să fi plecat cu el? Mai mare ruşine nici că există!

Stiti ce fac acum ministrii lui Orban, in loc sa fi plecat de aseara cu el, si sa preia atributiile secretarii de stat?

Isi cauta sustinere, pile, relatii, cumetrii pe la consilierii prezidentiali si pe la sefii de organizatii PNL care au luat scor bun.

Mai mare rusine nici ca exista!

Oameni de o incompetenta crasa, cinici si dispretuitori care vor sa prinda un loc cald si in viitorul guvern!

Daca K Iohannis accepta asa ceva, va fi un pumn in plex dat poporului roman", a scris Gabriela Firea, marţi, pe pagina de Facebook.