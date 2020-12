Surse: Scandal în PNL. Orban vrea să fie premier din nou, nimeni nu îl susţine, Cîţu refuză să se retragă

Potrivit surselor din partid citate de Antena 3, într-o şedinţă cu scântei, Florin Cîţu a refuzat din nou să se retragă din cursa pentru şefia Guvernului.

În plus, mai mulţi lideri ai formaţiunii au cerut un document în care să scrie negru pe alb că USR şi UDMR sunt de acord ca Orban să fie din nou prim-ministru.

Totuşi, propunerea Ludovic Orban nu are susţinerea PNL, iar la ultima şedinţă de partid, premierul demisionar a rămas apropare singur, izolat, în condiţiile în care nu are susţinerea nimănui din formaţiune, nici a Alinei Gorghiu pentru a fi el în continuare premier.

În plus, Orban nu are nici măcar susţinerea preşdintelui Klaus Iohannis, iar conducerea partidului l-a acuzat că are susţinerea şefului statului, deşi acest lucru nu este adevărat.

Din punctul de vedere al liberalilor, doar Cîţu este opţiunea de premier a PNL.

Nici cei din USR-PLUS nu sunt de acord ca Ludovic Orban să fie din nou premier şi au transmis asta, spunând că îl preferă pe Florin Cîţu, nominalizarea PNL.

