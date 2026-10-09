România participă cu trei avioane F-16 la exercițiul NATO de descurajare nucleară Steadfast Noon 2026, din Italia

1 minut de citit Publicat la 13:30 09 Oct 2026 Modificat la 13:30 09 Oct 2026

România participă cu trei avioane F-16 la exercițiul NATO de descurajare nucleară Steadfast Noon 2026. FOTO: Facebook MApN

Forţele Aeriene Române au anunţat, vineri, că ţara noastră participă cu trei avioane F-16 la exercițiul NATO de descurajare nucleară Steadfast Noon 2026, din Italia. "Steadfast Noon este planificat cu mult timp înainte, nu are legătură cu evoluțiile internaționale curente și nu este îndreptat împotriva niciunui stat", au transmis autorităţile.

Forţele Aeriene Române au precizat şi care sunt obiectivele acestui exerciţiu.

"România participă la exercițiul anual NATO de descurajare nucleară Steadfast Noon 2026, desfășurat în acest an în Italia, cu trei aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

Steadfast Noon este o activitate de instruire de rutină, organizată anual, în fiecare toamnă, pentru menținerea unei capacități de descurajare nucleară credibile și eficiente a Alianței.

Exercițiul se desfășoară, prin rotație, în zone de instruire din nordul sau sudul teritoriului aliat și are rolul de a verifica procedurile, nivelul de pregătire și interoperabilitatea forțelor participante.

Participarea României contribuie la pregătirea, interoperabilitatea și coeziunea Alianței. Aeronavele F-16 românești participante au capabilități convenționale. Pe timpul exercitiului nu va fi utilizat armament nuclear.

Steadfast Noon este planificat cu mult timp înainte, nu are legătură cu evoluțiile internaționale curente și nu este îndreptat împotriva niciunui stat. Prin acest exercițiu, NATO își menține capacitatea de descurajare credibilă și transmite un mesaj de unitate și determinare în apărarea tuturor aliaților", au comunicat Forţele Aeriene Române.