NATO organizează un exercițiu nuclear într-o țară UE după amenințările Rusiei: "Face parte din sistemul integrat de apărare strategică"

2 minute de citit Publicat la 22:49 08 Oct 2026 Modificat la 22:49 08 Oct 2026

Exerciții NATO în Germania (2026) și România (2025). Sursă colaj foto: Getty Images

Exercițiul anual NATO de descurajare nucleară "Steadfast Noon" se desfășoară în Italia, în perioada 13-23 octombrie, au anunțat joi Alianța Nord-Atlantică și Ministerul Apărării de la Roma. Manevrele vin pe fondul tensiunilor sporite dintre Rusia și NATO legate de războiul din Ucraina și de securitatea în regiunea baltică, relatează Reuters și AFP, citate de Agerpres.

Steadfast Noon constă într-o "activitate de instrucție cu rolul de a menține capacitatea operațională a resurselor și procedurilor care contribuie la capacitatea de descurajare și apărare a Alianței". Acțiunea face parte din sistemul integrat de apărare strategică al NATO, a explicat Ministerul italian al Apărării.

Exercițiul nu implică folosirea de armament real, iar activitățile urmăresc exclusiv verificarea procedurilor, a coordonării și a standardelor de siguranță în rândul forțelor aliate, a precizat sursa citată.

"Este o activitate de instrucție de rutină, planificată de mult timp, care se înscrie în eforturile NATO de a-și menține nivelul de pregătire", a transmis la rândul său Alianța într-un comunicat.

17 state membre vor lua parte la acest exercițiu. Găzduirea Steadfast Noon este stabilită printr-un rotație între aliați. Italia a mai găzduit acest exercițiu de șase ori până în prezent.

Rusia a amenințat NATO cu războiul nuclear, sub pretextul exclavei Kaliningrad

Rusia a avertizat NATO că este pregătită să recurgă la arme nucleare dacă blocul militar ar încerca să izoleze exclava rusă Kaliningrad, situată la Marea Baltică între Polonia și Lituania.

Într-un document transmis NATO și consultat de agenția Reuters, Rusia a acuzat NATO că adoptă o "direcție periculoasă și nesăbuită", care implică "riscuri ridicate de declanșare a unui conflict armat direct".

Kremlinul a confirmat miercurea trecută că autoritățile ruse au transmis avertismente de natură nucleară către NATO. Președinția rusă a argumentat că a procedat astfel pentru a le reaminti astfel "capetelor înfierbântate" din Europa politica Moscovei în cazul unei eventuale încercări de izolare a exclavei Kaliningrad.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a confirmat că Rusia a transmis Alianței un document informal, dar nu a dezvăluit conținutul acestuia.

"Noi am transmis un răspuns, în care subliniem că NATO este o alianță defensivă și că niciuna din activitățile sau exercițiile noastre nu reprezintă un risc pentru nicio parte a Rusiei. Condamnăm ferm amenințarea cu forța, inclusiv orice retorică nucleară iresponsabilă. Îndemnăm Rusia să înceteze războiului său neprovocat în Ucraina", a spus Allison Hart.

Un oficial european de rang înalt din domeniul apărării a subliniat că "este prima dată de la încheierea Războiului Rece când Rusia ne amenință în acest mod". "Așadar, este ceva serios", a conchis el.