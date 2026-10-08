O țară NATO mută soldați lângă Kaliningrad. Exclava Rusiei a devenit punct critic după amenințările lui Putin

Kaliningrad este o exclavă a Rusiei aflată între Lituania și Polonia, fiind înconjurată complet de teritoriu european și NATO. Foto: Getty Images

Lituania, membră a Uniunii Europene şi NATO, a anunțat că își va întări granița cu exclava rusă Kaliningrad. Ministrul de Interne lituanian, Martynas Katelynas, a anunțat că Vilnius va desfășura soldați în regiune, pentru a sprijini poliția de frontieră, ca măsură de precauţie, relatează Agerpres.



Katelynas a explicat că i-a cerut ministrului Apărării, Robertas Kaunas, să desfăşoare soldaţi pentru a sprijini poliţia de frontieră. Oficialul guvernamental a adăugat că situaţia de la graniţă este în prezent calmă şi că măsura este una preventivă.



Kaunas a aprobat desfăşurarea de trupe regulate. Ministrul Apărării a precizat, la un post de radio lituanian, că un efectiv de până la 100 de soldaţi va fi dislocat pentru supravegherea frontierei.



Planul este, potrivit lui, ca militarii să staţioneze la frontiera de lângă Kaliningrad timp de câteva săptămâni, dar calendarul şi numărul de trupe ar putea să fie ajustate în funcţie de cum evoluează situaţia.



Lituania, membră a Uniunii Europene şi NATO, se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad de la Marea Baltică şi cu Belarus, aliatul Rusiei. De la declanşarea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, Vilniusul s-a simţit în mod deosebit ameninţat.



Ca motiv al desfăşurării armatei, Kaunas, la fel ca ministrul lituanian de interne, a menţionat un recent incident produs la graniţa Letoniei cu Belarus, în care persoane mascate ar fi încercat să treacă un grup de migranţi peste frontieră.

Printre alte motive, el a menţionat situaţia generală de securitate din regiune, precum şi semnele unei posibile mobilizări în Rusia.

De asemenea, ultimele săptămâni au fost marcate de o escaladare extraordinară a discursului belicos al Rusiei, iar regimul de la Kremlin a mers până la a amenința direct NATO cu războiul nuclear pe canale diplomatice secrete.

Kaliningradul servește drept o foarte facilă formă de amenințare pentru NATO pentru regiunea amenință direct Coridorul Suwalki, o fâșie de teritoriu NATO care conține granița polono-lituaniană și care ar putea fi foarte ușor folosit ca punct de „strangulare” a forțelor NATO, care s-a găsi într-o situația foarte complicată pentru apărarea statelor baltice, dacă s-ar ajunge la război cu Rusia.